بالصور.. استمرار البحث عن طالب غرق بنيل قنا لليوم الثاني

وصل فريق الإنقاذ النهري، إلى نهر النيل بقرية مدرسة الخوالد بدائرة مركز أبوتشت شمال قنا، اليوم الأحد، للبحث عن طالب غرق عصر أمس في أول أيام الدراسة.

وقال أحد أقارب الطالب إن فريق إنقاذ نهري وصل لموقع الحادث وجارى البحث عن جثمان الطفل عبد الرحمن ,ك".

وذكر أن الأهالي لم يغادروا ضفة النهر منذ أمس، خاصة أن فرق الغطس رفضت في تمام الساعة الخامسة النزول للنهر بسبب غياب الشمس وانعدام الرؤية في النيل.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد بغرق أحد الأطفال في نهر النيل بقرية "خوالد "بمركز أبوتشت، أثناء محاولته الاستحمام في نهر النيل أمام مدرسة خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت.

وكان قد تمكن فرد أمن بمدينة قنا، الأربعاء الماضي، من إنقاذ فتاة من الغرق في نهر النيل، بعد أن قذفت نفسها من أعلى كوبرى دندرة، الرابط بين غرب وشرق المحافظة.

وتلقى اللواء، محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد محاولة انتحار من أعلى كوبرى دندرة، لشابة تدعى أماني عبدالله حسن، 35 عاما، مقيمة بالشؤون شارع راعي قصب، وأنقذت عن طريق فرد أمن الكورنيش أحمد هلال عبدالوهاب.

وبحسب تحريات مباحث مركز قنا، فإن الشابة تعاني من حالة نفسية سيئة واكتئاب شديد، تلاحظ لفرد الأمن في كورنيش مدينة قنا، قيامها بقذف نفسها من أعلى كوبري دندرة، على نهر النيل بجوار الكورنيش، وعلى الفور هرول فرد الأمن، وجلبها من المياه.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى، وقدمت لها الاسعافات، والعلاج اللازم لها، وحرر محضر بالواقعة، واستدعي أهلها لمعرفة سبب سوء حالتها، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.