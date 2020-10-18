"المصريين" يستقبل الطلاب بالبالونات والحلوى في البحر الأحمر

حرصت مجموعة شباب من العمل التطوعي، تابعين لحزب المصريين، بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، على إدخال السرور والبهجة على الطلاب في أول يوم دراسي للعام الجديد؛ إذ استقبلوهم بالحلوى والشيكولاتة، وتزيين الفصول بالبالونات، في مشهد مبهج.

وانتظمت الدراسة بعدد 243 مدرسة، بمدن محافظة البحر الأحمر اليوم الأحد، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل دخولهم المدرسة، ووضعت البوابات الإلكترونية على مداخل المدارس، وتم التشديد على التباعد الاجتماعي، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب، طبقا للضوابط والاشتراطات الصحية.

وأجري عدد من شباب التطوع، بمدينة رأس غارب، تحت إشراف محمد جمال عبدالقادر، أمين عام حزب المصريين الأحرار، برأس غارب، تزيين الفصول ببعض المدارس بالبالونات، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة على الطلاب، لإدخال البهجة والفرحة على نفوسهم في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وكشف هشام منير عبدالغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن العام الدراسي بدء في 243 مدرسة بالمحافظة، بعدة إجراءات وقائية واحترازية، وخصصت حجرة عزل في كل مدرسة، مع تعيين منسق صحي، بالتنسيق مع مديرية الصحة، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه، والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وشهدت مدارس محافظة البحر الأحمر، عدة حملات نظافة حول محيط المدارس، وتعقيم وتطهير الفصول، وصيانة لدورات المياه.

وأجرى رؤساء المدن، بعض الجولات على عدد من المدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.