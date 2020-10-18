أعلى شراء في بلوم والمشرق.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-10-2020

تقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق بداية التعاملات الصباحية التي وردت اليوم الأحد 18 أكتوبر في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، حيث استقر الريال عند 4.17 جنيهات كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.07 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.