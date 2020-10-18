"جنوب الوادي للبترول": نستهدف زيادة الإنتاج بنسبة 17%

قالت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، إنها تستهدف تحقيق زيادة في الإنتاج البترولي بنسبة ١٧٪ مستهدفة متوسط يومي للإنتاج يتجاوز ٥ر٢٧ ألف برميل مقارنة بنحو ٥ر٢٣ ألف برميل حاليًا، والاستمرار فى تنمية حقول إنتاجها خاصة مع مواجهة التناقص الطبيعي لإنتاج الآبار، وذلك وفق خطتها للعام المالي الحالي2020/2021.

وأضافت الشركة أن خطتها تشمل التوسع في أنشطة الاستكشاف من خلال برنامج لحفر 16 بئرًا استكشافية جديدة بإجمالي تكلفة استثمارية ٥٣ مليون دولار، لافتة إلى أن مناطق الشركة بها فرص جاذبة وهو ما شجع علي دخول استثمارات روسية جديدة لشركة زد ان بي في التي تعمل لأول مرة في مصر بقيمة بلغت ٧١ مليون دولار للبحث عن البترول والغاز في منطقة جنوب شرق رأس العش بالإضافة لاستحواذها علي حصة نسبتها ٥٠٪ من منطقة شرق جبل الزيت.

وأشارت إلى أنها تواصل برنامجها في إطار استراتيجية الوزارة لوضع مناطق بكر جديدة على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

ولفتت الشركة إلى أنها تخطط حاليًا لبدء المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات والمعلومات الجيوفيزيقية بالبحر الأحمر.

ويأتي هذا وفق تشجع وزارة البترول للمضي قدما في خططها لجذب المزيد من استثمارات كبرى الشركات العالمية إلى مصر للبحث والاستكشاف فى المناطق البكر الواعدة التي يمكن أن تمثل مصدرًا جديدًا ومستقبلًا لتنمية ثروة مصر البترولية باعتباره الهدف الرئيسي للوزارة، مشيرًا إلى أن منطقة البحر الأحمر جذبت بالفعل شركات عالمية كبرى للعودة للعمل في مصر وشجعت الشركات العاملة على ضخ المزيد من الاستثمارات، والسعي لسرعة الانتهاء من الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة لجمع البيانات والمعلومات بمناطق البحر الأحمر وصعيد مصر الاستكشافية بما يعزز الجاذبية الاستثمارية لتلك المناطق أمام الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار ويدعم إمكانية طرح مزايدات عالمية جديدة بها، خاصة وأن مشروع جمع البيانات الذي تم تنفيذه بالبحر الأحمر كمرحلة أولى ساهم بنجاح في وضع المنطقة على خريطة الاستثمار البترولى لأول مرة.