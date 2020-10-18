جامعة بنها تشدد على الالتزام المطلق بالإجراءات الاحترازية من "كورونا"

اجتمع الدكتورناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدرسات العليا والبحوث، مع لجنة متابعة مدى الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية في بداية العام الدراسي الجديد، بحضور وكلاء كليات خدمة المجتمع ومدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وأشار "الجيزاوي" إلى أهمية الالتزام المطلق بالإجراءات الاحترازية، من حيث تعقيم المدرجات والقاعات الدراسية باستمرار داخل الكليات وصيانة دورية لبوابات التعقيم الذاتي واستخدام شاشات العرض في الكليات في التوعية، بالإضافة إلى نشر بعض الملصقات بالكليات للتعريف بالإجراءات الاحترازية، والتأكيد عند وضع الجداول الدراسية تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة منعًا للتزاحم بحيث تكون الدراسة لثلاثة أيام في الكليات العملية ويومين في الكليات النظرية ويوم واحد للانتساب تبعًا لإمكانيات كل كلية، مشيرًا إلى أهمية قيام أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطلاب داخل المحاضرات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الجامعة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي، موضحًا أن ارتداء الكمامة هو أمر حتمي للطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن الجامعة ستوفر الكمامات بأسعار رمزية داخل الكليات.

كما شدد على أهمية الرقابة على الكافييريا داخل الكليات بحيث يتم استخدام الأدوات لمرة واحدة فقط.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد تقدم بأطيب التهاني لنواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكافة منسوبي الجامعة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق في دراستهم الجامعية.

كما قدم رئيس الجامعة الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة والتى تستهدف الإهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

وأكد "السعيد" على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى.

وكان مجلس عمداء جامعة بنها قد عقد اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس.

واستعرض "السعيد" خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.