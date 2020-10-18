مؤتمر جماهيري حاشد بمنيا القمح لتأييد القائمة الوطنية

نظم العقيد أحمد عبدالجواد، عضو مجلس الشيوخ، والنائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، مؤتمرًا حاشدًا بقرية المعالي بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لدعم القائمة الوطنية "من أجل مصر" بحضور أعضاء مجلس الشيوخ ومرشحي القائمة الوطنية بشرق الدلتا، وسط حضور جماهيري كبير.

وأكد العقيد أحمد عبدالجواد عضو مجلس الشيوخ، على الاختلاف الذي يميز القائمة والتي أعلت الأحزاب المشاركة فيها المصلحة الوطنية العامة عن المصلحة الشخصية وارتضت تحالفًا يضمن تمثيل 12 حزبًا بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والبرنامج الرئاسي، في مجلس النواب 2020، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى الاصطفاف الوطني خلف القيادة المصرية.

واعتبر المهندس أحمد الخطيب عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، أن القائمة الوطنية تحتوي على عناصر متميزة وستمثل إضافة جديدة لمجلس النواب، مطالبًا جميع المواطنين بالنزول والمشاركة في العرس الدستوري، ناصحًا الناخبين: "استفتي قلبك وغلب المصلحة العامة بعيدًا عن العصبية والخواطر".

وتحدث من مرشحي القائمة الدكتور محمد محمود أبوهاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والنائب هاني دري أباظة، والنائب خالد عبدالمولي، والنائب عبدالله لاشين، حيث شددوا في كلماتهم على أن المشاركة في الانتخابات والتصويت فيها ينطوي تحت بند الأمانة، وأن المواطنين والناخبين عليهم أمانة في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وسط حماس كبير من الحضور.

وأعرب "أبوهاشم" عن أمله في أن يدلي كل إنسان بصوته وأن يختار الأصلح والأحسن للصالح العام وليس للمصلحة الشخصية، مؤكدًا أن أحزاب القائمة وتنسيقية شباب الأحزاب اتفقوا على حب مصر وعلى ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية، وكافة المؤسسات المصرية لحماية الجبهة الداخلية للدولة.

وطالب أبوهاشم بضرورة الاعتصام بحبل الله وعدم التفرقة وأن يكون الجميع بمثابة سند للوطن ولرئيس الجمهورية مشددًا على أهمية الالتفاف حول الوطن في هذه المرحلة الهامة من عمر البلاد، مؤكدًا على ضرورة أن يختار الناخبون الأصلح وأن ذلك يندرج تحت بند الأحكام الشرعية.

وتوقع "عاطف المغاوري" نائب رئيس حزب التجمع ومرشح القائمة أن تكون محافظة الشرقية هي الأعلى تصويتًا في القائمة الوطنية بشرق الدلتا نظرًا لمشاركة 21 مرشحًا في القائمة البالغ عدد أعضائها 43 عضوًا.

وتذكر "مغاوري" حالة الانكسار في نكسة يونيو ثم روح النصر في حرب أكتوبر المجيدة مستلهمًا منها العبرة بأن المصري قادر على تحويل النكسة والهزيمة والألم إلى نصر مبين.

وألقت الدكتورة سكينة عبدالسلام سلامة، كلمة نيابة عن السيدات المشاركات في القائمة، أعربت خلالها عن شكرها لمنظمي المؤتمر الحاشد.

وطلبت "سكينة" من الحضور الوقوف دقيقة حداد على روح سناء محمد والدة الشهيد العقيد أحمد صابر منسي وقراءة الفاتحة لها، ولروح نجلها، ولكل شهداء مصر من الجيش والشرطة والجيش الأبيض.

ودعت الحضور إلى ضرورة المشاركة مع أسرهم في الانتخابات، والوقوف خلف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحارب الإرهاب وأهل الشر بيد ويبني بيد أخرى معربة عن أملها في أن تكون المشاركة في العملية الانتخابية كبيرة لتكون أبلغ رد على أعداء مصر وليؤكد المواطنون دعمهم للدولة المصرية.