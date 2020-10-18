"الداخلية" تكشف حقيقية فيديو "سيارة الشرطة": تدخلوا لفض مشاجرة بالجيزة

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متضمناً ظهور سيارة شرطة وتجمع عدد من الأهالي في حالة مشادة كلامية زُعم خلاله قيام أهلية أحد الأشخاص متهم في واقعة مقتل أحد جيرانه بالاستعانة برجال الشرطة لتمكّينهم من العودة لمنزلهم.

وتبين بالفحص أنَّ الواقعة متعلقة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بسبب لهو الأطفال بين كلٍ من (صاحب محل، وعامل)، أطلق خلالها الأخير عيار خرطوش محدثاً إصابة الأول التي أودت بحياته وتمّ ضبطه.

كما تبين أنَّ واقعة الفيديو المشار إليها حدثت إثر ترك أهلية المتهم محل سكنهم خشية حدوث تداعيات مع أهل المجني عليه، وتوجه بعضهم لإحضار بعض متعلقاتهم مما أدى لاستياء أهلية المتوفى وحدوث مشادة كلامية بين الطرفين.

وتلقت شرطة النجدة بلاغاً بالواقعة، وانتقلت سيارة النجدة "التي ظهرت بمقطع الفيديو" بمشاركة قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأهرام، وتمّ السيطرة على الموقف دون حدوث مشاجرات أو تعدي من الطرفين.

تمّ اتخاذ الإجراءات القانوينة، والتنبيه على أهلية المجني عليه بضبط النفس والالتزام بالطرق الشرعية.