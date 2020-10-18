ثاني يوم دراسي بالجامعات.. انتظام حضور الطلاب وجولات لرؤسائها

انتظمت، اليوم أعمال الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط تطبيق عدد من الإجراءات الإحترازية المشددة لمجابهة مرض كورونا فيروس، للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من الإصابة بأي مرض، بالإضافة إلى إجراء عدد من رؤساء الجامعات لجولات متابعة لإنتظام العملية التعليمية .

وشهدت جامعة القاهرة، في اليوم الثاني، من انطلاق أعمال الدراسة، إنتظام حضور الطلاب بمختلف الكليات و البرامج التعليمية المختلفة، مع تشديد جميع الإجراءات الاحترزية المشددة من قبل الجامعة، فضلأً عن عدم السماح لأي طالب من الدخول إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة، فضلا عن الإجراءات المشددة من قبل مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتحقيق التباعد الإجتماعي .

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي.

وقال الخشت، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، كما تقدم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

و في جامعة عين شمس، قال الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة منتظمة لليوم الثاني على التوالي بمختلف الكليات وفقاً لقواعد و نظم التعليم الهجين، موضحاً أنه في إطار الإجراءات الإحترازية، تم إصدر قرار بضرورة ارتداء الكمامة أثناء التواجد بالجامعة و يطبق على الجميع، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات دورية توعوية بدأت منذ شهر للعاملين بالجامعة يقوم بها فريق مكافحة العدوى بكل الكليات ومستمرة.

وأجري الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، منذ قليل، جولة تفقدية داخل الحرم الجامعي الرئيس، ومدرجات الجامعة لمتابعة انتظام التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الجامعي الجديد، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وذلك بصحبة النواب وعمداء الكليات، ومتابعة أعمال التطوير والتحديث التي شملت العديد من المدرجات وقاعات التدريس.

جامعة المنيا: الانتهاء من رفع 70% من المقررات على المنصات الإلكترونية

وتابع أنه يجرى حالياً عملية تطوير للعديد من المدرجات بالجامعة وفق أحدث النظم والتقنيات العالمية، وتزويدها بأحدث الأجهزة وأدوات التواصل التعليمية وكل ذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى ومواكبة التطور العالمى مما يسهم فى إعداد كوادر قادرة على المنافسة فى سوق العمل محليا ودوليا.

وكشف الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن هناك متابعة دورية من قبل عمداء الكليات المختلفة و مجلس الجامعة،لأعمال النظافة، والتطهير، والتعقيم بصفة دورية، وتفعيل غرف العزل بجميع الكليات وداخل المدن الجامعية في حالة ظهور أعراض ارتفاع في درجات الحرارة لدى الطلاب، مع تواجد الأطقم الطبية والتمريضية بصفة دائمة.

وأضاف عبدالنبي، أنه تم رفع المحتوى العلمي والمهاري للمقررات الدراسية على منصات الجامعة، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها نحو 70%، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من رفع جميع المقررات في غضون نهاية الأسبوع الحالي، ليكون إنجازاً كبيراً يحسب للجامعة في ظل التوجه إلى التحول الرقمي وتطبيق نمط التعليم الهجين، والدفع نحو تعزيز الميزة التنافسية بين الجامعات بالمرحلة الراهنة، لتحقق على المدى البعيد، حسن الأداء والجودة، والحرفية في نشر المقررات الدراسية.