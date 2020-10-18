"مايكروسوفت وSmart CU وcloud" منصات الجامعات للتعليم الرقمي

انتظمت أعمال الدراسة للعام الجامعي الجديد، بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة، وذلك في اليوم الثاني من انطلاقها، أمس السبت، وسط عدد من الإجراءات الاحترزاية المشددة للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب في إطار إجراءات الدولة لمجابهة كورونا، بالإضافة إلى تطبيق نظام "التعليم الهجين"، الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن الإطلاق التجريبي الموحد لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع كل من شركة "مايكروسوفت" العالمية وBlue Cloud لتطوير البرمجيات واستخدامها في نظام التعليم الهجين.

وتستعرض " الوطن"، أبرز النقاط عن المنصات الإلكترونية التي سيتم التعامل معها في الجامعات للمساعدة في تطبيق التعليم الهجين كالتالي:

- منصة مايكروسوفت ، وBlue Cloud، يتم استخدامهم في جميع الجامعات الحكومية والخاصة لتكون إحدى الأدوات الرئيسية لتطبيق نظام التعليم الهجين.

- تعد منصات التعلم عن بعد أول منصات رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية.

- تم وضع آليات تتماشي مع سياسة نظام التعليم الهجين لبدء التطبيق فوراً و لتذليل كافة العقبات أمام الطلاب في التعامل مع المنصات.

- تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

- سيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم.

- سيتمكن أعضاء هيئة التدريس بناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب و تتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية.

- تخصيص آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

- تتيح منصة مايكروسوفت أيضا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للإستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت، لتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.

- وضعت شرط لتفعيل الحسابات الخاصة ب Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة.

- الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية

- الدخول على موقع portal.office.com

- ثم التسجيل بالإيميل الجامعي.

ومنذ أيام، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إطلاق المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU على مستوى عالمي، والتي تتضمن مجموعة من الأنظمة المتكاملة من أهمها نظام Blackboard ونظام الامتحانات Assessment Gourmet ونظام متكامل للمراجع العلمية والمواد التعليمية، ونظام للاجتماعات والمؤتمرات فضلًا عن أدوات تعليمية متعددة أخرى، إلى جانب استخدام إمكانيات Amazon.

وأوضح الخشت، أن منصة جامعة القاهرة تضم أقوى نظام للتعليم الذكي في العالم، وهو عبارة عن نظام جديد للتعلم، أكثر تطورًا من الأنظمة العادية، من خلال واجهة حديثة سهلة الاستخدام وسريعة الاستجابة، تقدم تجربة تعليم وتعلم أبسط وأكثر قوة تتجاوز نظام إدارة التعلم التقليدي LMS.

وقال إنه تم اعتماد منصة Blackboard EdTech Platform لدعم العملية التعليمية بالجامعة لما لها من مميزات أهمها، إتاحة سهلة للمادة العلمية، وتعزيز التفاعل مع الطلاب، ودعم استراتيجيات التعلم الحديثة، وتحقيق معايير جودة التعليم العالمية، وتسهيل الواجبات والاختبارات الإلكترونية واستطلاعات الرأي.