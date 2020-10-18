وزير التعليم: جلسات توعية للتلاميذ في الفصول للوقاية من كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ هناك جلسات توعية بالفصول الدراسية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، لتوعية التلاميذ بفيروس كورونا وطرق مجابهته والقضاء عليه، وكيفية تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، لـ"الوطن"، على هامش جولته التفقدية بمدرسة أحمد زويل المتميزة للغات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، أنّ العملية التعليمية تسير بانتظام ولا يوجد أي معوقات، موضحا أنّ وزارة التعليم قادرة على إنجاح العام الدراسي الاستثنائي في ظل جائحة كورونا.

وشهدت مدارس الجمهورية صباح اليوم الأحد، في ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إقبالا كبيرا من قبل التلاميذ لحضور الدراسة، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المدارس وتواجد بوابات التعقيم على أبواب المدارس وتطهير الفصول الدراسية وتعقيم دورات المياه، للحد من انتشار الفيروس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، التي تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا، كما يليك

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا.. وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.