زين هيثم يقدم "سبايدر مان" في افتتاح أولادنا الليلة

تنطلق فعاليات ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة، الليلة، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة خبيرة المهرجانات الدولية سهير عبدالقادر، ويخرج الحفل الذي يضم عددا من الفقرات الفنية، وليد عوني.

ومن بين فقرات الملتقى "سبايدر مان"، التي يقدمها الطفل "زين هيثم" (3 أعوام ونص العام)، أحد أعضاء مؤسسة أولادنا.

وولد زين طفلا طبيعيا، وعند بلوغه عامه الأول من العمر ظهرت عليه أعراض غريبة احتار الأطباء في تفسيرها، حتى جرى تشخيصها على أنّها "بروجيريا" أو مرض الشيخوخة المبكرة، وهو مرض يصيب طفلا من كل 8 ملايين طفل في العالم، وعبارة عن خلل في الجينات، يتسبب في أن تكبر أجهزة جسم الإنسان كل عام في عمره، بمقدرا 9 سنوات.

وفي حالات مشابهه لزين، لا يزيد عمر المريض عن 14 عاما، ولم يكتشف علاجا للمرض حتى الآن ، لكن أسرته لم تفقد الأمل، وترسل التقارير الطبية لعدد من الأطباء والمعامل الطبية في هولندا وفرنسا، وأكدت المعامل أنّ مرض زين هو "البروچيريا الكلاسيكية"، وتعيش أسرته على أمل اكتشاف علاج للمرض.

ونظرا لحب زين لـ"سبايدر مان"، حرصت مؤسسة أولادنا على إسعاده من خلال تنظيم فقرة لسبايدر مان، يؤديها على المسرح في حفل الافتتاح، وأبدى زين حماسا وسعادة كبيرة أثناء البروفات.

وينطلق ملتقى "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته الرابعة هذا العام، تحت شعار "وحشتونا"، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة، في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلا عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.