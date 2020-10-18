صور من كواليس افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا

نشر الكاتب الصحفي محمد سيد، عضو هيئة مكتب حزب حماة وطن، صورًا من كواليس حفل ملتقى أولادنا، والذي سيقام اليوم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "وحشتونا"، حيث نشر صورًا من داخل كواليس بروفات حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وقال "سيد"، خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "صور من داخل كواليس بروفات حفل الافتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، مع العظيمة سهير عبد القادر سفيرة الإنسانية والداعم القوي لأولادنا هشام سليمان والمايسترو وليد الدرمللي ومشاركة الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقي والفنانة أنوشكا والفنان أمير صلاح وفرقة بلاك تيما ضمن فعاليات ملتقى أولادنا الدولي الرابع وفريق عمل جميل ورائع".

يقام حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، مساء غد الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحفل يخرجه المخرج وليد عوني ويضم مجموعة كبيرة من الفقرات منها ثنائي العود الشهير غسان ودينا عبدالحميد، وذلك بمشاركة اثنين من أعضاء مؤسسة أولادنا وهم بلال علي آلة السمسمية، ومريم النجدي مع الكمان.

يؤدي الأربعة في فقرة موسيقية رائعة السلام الوطني بمزج فني بين آلات العود والكمان والسمسمية.

ومن جهته، أعرب الفنان غسان اليوسف، في تصريحات صحفية، عن سعادته بمشاركة "أولادنا ذوي القدرات فرحتهم بعيدهم السنوي الذي يضم العديد من المواهب التي تحتاج لدعم وتنمية مهاراتهم، وهو ما تقوم به المؤسسة"، مؤكدا أن خدمة هؤلاء الأطفال واجب وطني وإنساني.

وأكّدت الفنانة دينا عبد الحميد أنَّ السعادة تغمرها لمشاركتها وزوجها "غسان" في افتتاح الملتقى بالسلام الوطني على عود واحد بالدمج مع موهبتين حقيقيين من ذوي القدرات، موجهة الشكر للمؤسسة لما تقوم به تجاه تلك الفئة ولكل جهات الدولة الداعمة لهذا الحدث الجلل.

جدير بالذكر، أنَّ ملتقى "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.