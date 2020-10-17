نيللي كريم: كنت بزوغ من المدرسة في روسيا وأروح السينما

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها أثناء فترة إقامتها في روسيا منذ سن السادسة وحتى سن الـ16 عاما، لم تشعر بالغربة إطلاقا، وذلك لنجاحها في الحديث بالروسية كما كان لديها الكثير من الأصدقاء هناك، ولم تتذكر حبها لشئ هناك سوى البالية: "كنت ساعات بزوغ من المدرسة وأروح السينما، وكنت باخد الفصل كله ونروح السينما ناكل أيس كريم، وكنت زعيمة العصابة بس محدش عرف الموضوع ده".

وأضافت "كريم"، خلال استضافتها ببرنامج "السيرة" والذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، والمذاع على فضائية "DMC"، أنها دائما ما كانت تتشاجر مع شقيقها أثناء الصغر، وذلك بعدما يتفقان سويا على ذلك قبل الخناق: "كانت الخناقات بتقلب بجد ساعات"، موضحة أن الشعب الروسي ليس بارد المشاعر، وهو شعب قوي وتعلمت الكثير منهم: "اتعلمت الالتزام والثقافة والصبر".

وأكدت أن والدتها تخاف عليها بشكل كبير، وفي إحدى المواقف وبعد إنجابها لابنها "كريم" وأثناء دراستها في معهد البالية للعام الدراسي الأول، قررت ترك كل شئ والمكوث معه في المنزل، وحينها تدخلت والدتها وقالت لها: "بلا كلام فارغ، أنزلي شوفي شغلك ودراستك وملكيش دعوة بكريم"، مشيرا إلى أن والدتها كانت دائما ما تعاقبها بحرمانها من الذهاب للتدريبات الخاصة بالبالية، كما كانت تقوم بتوجيه اللوم لها بكلام جارح باللغة الروسية.

وتابعت: "كنت بحب أدي دروس للبالية ببلاش، وكنت بحب أكون مدرسة من وأنا عندي 12 سنة، ومكنتش طفلة شقية ومكنتش بلعب، واللي كنت بعمله زمان كنت بحبه فمكنتش بحس أن فيه حاجة نقصاني، ولما كبرت محستش أن فيه حاجة فاتتني، واشتغلت من وأنا صغيرة ودرست ولقيت حاجات كتير بحبها فادتني أكثر".