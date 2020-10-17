"المهندسين": قرعة إسكان النقابة بـ6 أكتوبر شهدت إقبالا كبيرا

قالت النقابة العامة للمهندسين إن عددًا كبيرًا من المهندسين توافدوا، صباح اليوم السبت، على مبنى النقابة، للمشاركة في قرعة تخصيص 302 وحدة سكنية (نصف تشطيب) بمنطقة جنوب الأحياء بـ6 أكتوبر.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن هذه الوحدات التابعة لإسكان النقابة، مقامة على مساحة 18.5 فدان بموقع متميز بالقرب من حي البستان ومشروع المستثمر الصغير، وتضم إلى جانب الوحدات السكنية مولًا تجاريًا ومسجدًا وحضانة ووحدات النقابة موزعة على 40 عمارة، تتكون كل منها من دور أرضي و5 أدوار علوية، وتتراوح مساحات الوحدات ما بين 70 إلى 80 مترًا، والسداد على 6 سنوات.

وتابعت النقابة بأن هذه الوحدات هي الأفضل من جميع الوحدات التي يتم طرحها بالمنطقة، والتي يشترط أن يتم السداد على عامين على الأكثر، مشيرة إلى أن موقع العمارات كامل التشطيب للطرق والأرصفة والمرافق (مياه وكهرباء وصرف صحي)، كما أن العمارات بواجهات متميزة كاملة التشطيب للواجهات والمداخل والسلالم ، والمصاعد كهربية.

وأشارت النقابة إلى أن القرعة العلنية جرت ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بالنقابة العامة، ويشارك فيها المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلى والمهندس أحمد المصري رئيس لجنة الإسكان بالنقابة.

وكانت النقابة العامة للمهندسين قد أعلنت في وقت سابق عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة بنظام البيع بالقرعة العلنية لكل المشروعات، وذلك بالتجمع الخامس ومدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر، بدءً من 30 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وبحسب إعلان النقابة فإن إسكان التجمع الخامس عبارة عن كومباوند متكامل المرافق ونادي اجتماعي ومول تجاري بالقرب من الجامعة الأمريكية وبأسعار متميزة، بمساحات مختلفة تبدأ من 135 مترًا إلى 185 مترًا، وأسعار الوحدات تبدأ من مليون و552 ألفًا و500 جنيه، على أن يتم سداد نسبة 25% مقدم حجز وتسهيلات في السداد حتى 7 سنوات بدون فائدة.

وبخصوص إسكان مدينة العبور، فذكرت النقابة أنه بجوار مبنى جامعة عين شمس ودار مصر، والمساحات مختلفة تبدأ من 125 مترًا إلى 218 مترًا مربعًا، على أن يتم سداد نسبة 30% مقدم حجز، وتبدأ أسعار الوحدات من 627 ألف جنيه، مع تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة كما أن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

وفيما يتعلق بإسكان مدينة 6 أكتوبر فهي عبارة عن شقق سكنية متميزة تتراوح مساحتها من 75 مترًا إلى 80 مترًا مربعًا وأسعار الوحدات تبدأ من 355 ألف جنيه، وسداد نسبة 30% مقدم الحجز مع تسهيلات في السداد حتى 6 سنوات بدون فائدة وأن الوحدات جاهزة للتسليم الفوري.

أما شروط السداد فذكرت النقابة أنه يتم سداد مبلغ 50 ألف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروع إسكان العبور و6 أكتوبر، وسداد 100 لف جنيه جدية حجز دخول القرعة لمشروع إسكان التجمع الخامس، وسداد باقي المقدم خلال شهر لكل المشروعات، وذكرت النقابة أن السداد بالبنك الأهلي وأعلنت عن أرقام الحسابات الخاصة بمشروع كل إسكان.

وقالت النقابة، إنها قد شهدت زحام شديد في اليوم الأول لبيع كراسات شروط مشاريع إسكان النقابة، لمشروعات إسكان التجمع الخامس وإسكان مدينة العبور وإسكان مدينة 6 أكتوبر، وأوضحت أنه يتم البيع عن طريق القرعة العلنية، ويمتد بيع كراسات الشروط لمدة أسبوعين لينتهي يوم 14 أكتوبر 2020.