شوقي يحاور الطلاب ويشيد بالمعلمين خلال حضوره إحدى حصص مدرسة زويل

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير العملية التعليمية في محافظة القاهرة، وبدأت الجولة بزيارة مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات بمنطقة التجمع الخامس، جاء ذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2020.

وحرص شوقي، على تفقد فصول المدرسة والتحدث مع الطلاب حول نظام التعليم الجديد 2.0، موجهًا العديد من النصائح للطلاب بضرورة إتباع الإرشادات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأثنى وزير التعليم، على أداء المعلمين وحرصهم في الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب خلال العام الدراسي وتوجيهم باستمرار بتوعية الطلاب.

واستمع وزير التعليم، خلال الجولة، إلى شرح عدد من المعلمين في أثناء الحصص الدراسية، وطريقة تفاعلهم مع الطلاب خاصة من يدرسُون نظام التعليم الجديد، وحرص شوقي، على التفاعل مع الطلاب في أثناء الجولة، والحديث بودية معهم عن المناهج التي يتمّ تدريسها لهم في نظام التعليم الجديد الذين أبدوا إعجابهم به.

وشارك في الجولة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات المديرية.