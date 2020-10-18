أول تعليق لبسمة وهبة بعد مرضها.. ومشاهير يدعمونها: ربنا يتمم شفاكي

في أول تصريح لها بعد إجرائها عملية جراحية ناجحة، وجهت الإعلامية بسمة وهبة عبر "الوطن" رسالة شكر إلى جمهورها ومحبيها الذين دعموها بالدعاء في محنة مرضها، "دعاؤكم طوق نجا حول رقبتي، وأدين لكل شخص أفتكرني بدعوة".

بدورهم، بعث عدد من الفنانين والإعلاميين برسائل دعم إلى الإعلامية بسمة وهبة، عبروا فيها من خلالها عن فرحتهم بتماثل الأخيرة للشفاء ونجاح جراحتها.

وقالت الإعلامية أروى موجهة حديثها إلى بسمة وهبة، "ألف حمدالله ع السلامة حبيبتي.. ربنا يتمم شفاكي اللهم أمين و يفرحنا بخبر إن كل تعبك وأوجاعك خلصوا بقدرته الرحيم رب العالمين".

"بسمة" كانت أصيبت بمرض نادر لم تكشف عن تفاصيله في بادئ الأمر وسافرت على إثره إلى لندن للعلاج، حيث مكثت هناك أسابيع عدة.

الفنانة منى زكي حرصت هي الأخرى على مؤازرة بسمة وهبة، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلة "يارب يطمنا عنك حبيتي".

"بسمة" نشرت مقطع فيديو جديد لها بعد إجرائها عملية جراحية، قالت خلاله "حبيت أطمنكم عليا.. وأول حاجة عملتها سجدة شكر للمولى عز وجل أنه رجعني تاني بالسلامة، يارب ألطف بينا وأشفي وعافي كل مريض يتألم".

وأرفقت بالفيديو تعليقا، قالت فيه، "الحمدلله والشكر لله ثم لكل الناس الطيبة اللي دعتلي ولكم مثل الدعاء يا رب".

حيث سبق ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو لها قبل إجرائها عملية جراحية في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "وهبة" مرتدية زي العمليات قائلة: "أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدًا"، مضيفة، "يد الله فوق أيديهم، خير بإذن الله خير بإذن الله وبفضل الله وبفضل دعواتكم ولا تنسوني من الدعاء".

"بحارب السرطان وحالتي كانت صعبة"، قبل أسبوع من الآن أنهت بسمة وهبي حالة الغموض حول طبيعة مرضها، وأعلنت عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، قائلة "ملخص التجربة الماضية أني أسلم نفسي لله، أنا مبزعلش أبدا من أي حاجة ربنا بيبتليني بيها، وأنا عارفة إنها منحة، وبنصح كل الناس انها لما تبتلى بشيء تتفائل وتصبر ويكون عندهم يقين بربنا، ولازم تحارب الخلايا السرطانية ومتقعش، ودعاء الناس أهم حاجة ورزق".

بسمة وهبة، روت تفاصيل اكتشافها المرض، مؤكدة أنها كانت تعاني من مشكلة في المعدة ونزيف، ما اضطرها للسفر إلى الخارج للاطمئنان على صحتها: "حالتي مكنتش نادرة، ولكنها كانت صعبة، ومعدتي بسبب العمليات مكنش ينفع يدخل فيها منظار".

وأشارت "بسمة" إلى أن أحد الأطباء البريطانيين قام بفحصها وأعطاها دواء، استمرت عليه لمدة شهر حتى تحسنت حالتها، قبل أن تخضع لعملية جراحية.