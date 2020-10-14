استعدادا للعام الدراسي.. محافظ بورسعيد يتفقد المدارس

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من المدارس، اليوم، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافقه خلال الجولة الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ورؤساء أحياء الزهور والعرب ومدينة بورفؤاد، حيث تفقد المحافظ خلال الجولة مدرسة القناة الإعدادية بنات، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستمرار أعمال التعقيم بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات داخل المدرسة حفاظًا على صحة وسلامة العاملين والطلاب.

كما تفقد المحافظ مدرسة "الشهيد مصطفى خضر" الاعدادية بنات، بحي الزهور، وتابع أعمال النظافة والتطهير بالمدرسة، وأنهى جولته بتفقد مدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات بمدينة بورفؤاد، والتقى بعض المعلمين.

وتأكد من إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا مشددًا على تركيب بوابات التعقيم وتطهير المدرسة بصفة مستمرة. وشدد المحافظ خلال الجولة على الانتهاء من كافة التجهيزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى احياء المحافظة.