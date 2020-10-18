رفع وتسوية 57 طنا من مخلفات البناء والهدم بمقلب مدينة سفاجا

تمكنت أجهزة سفاجا برئاسة هدى المغربي رئيس المدينة، اليوم الأحد بالتنسيق مع إدارة البيئة من رفع ٥٧ طن وتسوية ٣٠٠ م من مخلفات البناء وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأشارت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا " أن إدارة البيئة تمكنت من إنهاء أعمال رفع مخلفات الهدم من البناء وتسويتها بالمقلب الخاص بمخلفات الهدم والبناء وتم رفع ٥٧ طن وتسوية ٣٠٠ م.

وأضافت "المغربي" أنه جاري تكثيف الأعمال في رفع مخلفات الهدم والبناء للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث يتم المرور على مقالب القمامة لمتابعة الأوضاع بها وإتباع عمليات التغطية، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات.

وشددت "رئيس المدينة" على أهمية توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير أثناء التعامل مع المخلفات حفاظا على سلامتهم، وطرق استخدامها خاصة فى تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات واقية وقفازات.

وأهابت "المغربي " بالمواطنين بضرورة الإلتزام باجراءات الوقاية التى أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، والحرص على عدم إلقاء القفازات والكمامات بالشوارع والأماكن العامة حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين وطلاب المدارس، والقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

كما تابعت "المغربي"، عمل لجنة إدارة المواقف وفحص خطوط سير السيارات والتأكد من انتظامها في السير من الصباح الباكر، مؤكدة أن عمل اللجنة سوف يستمر على مدار الايام المقبلة لمنع تكدس الطلاب والاطمئنان على تفعيل كافة الخطوط وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

يأتي ذلك في ضوء ما يتسم به بدء العام الدراسي من ارتفاع الكثافات المرورية، خاصةً فترات توجه الطلاب إلى المدارس، وأثناء العودة بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور بالمدينة على مدار اليوم الكامل.