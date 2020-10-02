إحباط محاولة تهريب كمامات وأدوية ومشربات كحولية بجمرك سفاجا

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا محاولة تهريب كمية من الكمامات والأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، اليوم، بالمخالفة لقانون الصيدلة وقانون الاستيراد والتصدير.

وقال مصدر بالجمارك إن إدارة الحركة اشتبهت في أمتعة شخصية لراكب مصري أثناء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 62 ألف كمامة طبية و 306 علب من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية المتنوعة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية ومسدس خرسانة و 100كبسولة خاصة بالمسدس مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها .

وبلغت قيمة التعويضات المستحقة مليون و 35 ألف و324 جنيهًا، وقرر عاطف غانم، مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 9 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك ورئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.