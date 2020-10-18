صور.. محافظ البحر الأحمر يتفقد الإجراءات الاحترازية بمدارس الغردقة

تفقد اللواء عمرو حنفىي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، عددا من مدارس مدينة الغردقة، يرافقه عدد من القيادات التعليم، لمتابعة سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية والوقائية، في أول أيام الدراسة للعام الدراسي الجديد.

وتفقد محافظ البحر الأحمر، عددا من الفصول بمدرسة محمد الطيب التجريبية لغات بالغردقة؛ للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفصول وفي أثناء اليوم الدراسي.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية، هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وكمال سليمان، رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد إبراهيم، مدير إدارة الغردقة التعليمية، وعدد من قيادات التعليم.

وبدأت الدراسة في 243 مدرسة، بمدن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وشهد طابور الصباح بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، كلمة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر.

وشدد هشام منير"، على بدء العام الدراسي بإجراءات وقائية واحترازية، وخصصت حجرة عزل في كل مدرسة، مع تعيين منسق صحي بالمدرسة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وقال "منير" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المحافظة تضم 7 إدارات تعليمية، تحوي 196 مبنى مدرسيا، بطاقة 243 مدرسة، وجميعها تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحا أن حضور عدد معين من الأيام بالمدارس يختلف من مدرسة لأخرى، بحسب الكثافة، مشيرا إلى أن جدول الحصص مسؤولية مديري المدارس، بالتنسيق مع مديري الإدارات في كل مدينة.

وشهدت مدارس محافظة البحر الأحمر، عدة حملات للنظافة حول محيط المدارس، وتعقيم وتطهير الفصول وصيانة لدورات المياه، بناء على تعليمات المحافظ اللواء عمرو حنفي.

وشنت أجهزة مجلس المدينة في الغردقة، برئاسة اللواء عاطف وجدي، حملة نظافة مكبرة بمحيط المدارس المختلفة، وأزيلت الاشغالات من محيط أسوار المدارس.

و تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عددا من المدارس لمتابعة عملية التطهير والصيانة، بالإضافة إلى عملية تطهير خزانات مياه الشرب على مستوى جميع المدارس.

كما تابعت هدى المغربي، أعمال الإدارة التعليمية بمدينة سفاجا، بالتعاون مع الإدارات المعنية، بتنظيف وتطهير خزانات المدارس؛ لضمان جودة مياه الشرب التى يجرى تقديمها للطلاب.

وفي مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، أجرى اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة، حملة تطهير وتعقيم المدارس والمعاهد الازهرية، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والنظافة العامة، ونظافة الخزانات ودورات المياه بجميع المدارس، حفاظا على صحة الطلاب والعاملين بهيئات التدريس.