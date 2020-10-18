"شهيرة" ترثي محمود ياسين: استثنائي في إنسانيته وأخلاقه

رثت الفنانة شهيرة، زوجها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت "شهيرة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "حبيبي وروحي والحياة التي ذهبت بعيدًا.. كنت لي وكنت لي وكنت لي مهما شغلتك هموم الحياة وصعابها فأنا الجزء الطاغي"، متابعة: "لما تعبت في السنين الماضية كنت لك وكنت لك وكنت لك وهذا ليس فضلًا ولا واجبا ولكنه الحب".

وتابعت: "الحب لقلب إنسان بدرجة رجل استثنائي في كل شيء في فنه في موهبته في نجوميته التي كانت تسحر القلوب.. استثنائي في تواضعه في حنانه في أبوته لأولاده وعطائه اللامحدود للصغير قبل الكبير.. استثنائي في إنسانيته وأخلاقه التي اتفق عليها الجميع.. علمني حاجة أغلبنا يعتبرها ثقيلة على قلبه وهي ثقافة الاعتذار عندما أخطئ أعتذر لأن الاعتذار قوة وكرامة وليس العكس وكان دايمًا لأقل شيء يقول آسف أقوله على إيه يا حبيبي مش مستاهلة، وأنا لما أغلط أقوله أنا آسفة يرد يقول العفو".

وأضافت: "يا حبيبي إيه الأدب ده.. إيه الأخلاق دي.. هقول إيه ولا إيه.. صلاة الجنازة المهيبة التي حضرها المئات والمئات برغم ظروف الكورونا لخير دليل على حب المولى لك (نادي الله سيدنا جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبوه فيوضع له القبول في الأرض) الحمد لله يا رب روح وريحان".

محمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.