محافظ الجيزة يفتتح مدرستي الأبطال والزيدية الحديثة للتعليم الأساسي بأوسيم

أستكمالآ للافتتاحات التي تشهدها محافظة الجيزة لعدد من المدارس بمناسبة العام الدراسي الجديد للنهوض بالمنظومة التعليمية أفتتح ام اليوم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدرستي الأبطال و الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أوسيم التعليميةاشار محافظ الجيزة بأن المدارس التي تم افتتاحها ستساهم بشكل كبير في تفتيت الكثافات الطلابية داخل الفصول ورفع درجه الاستيعاب لدي الطلاب حيث تضم مدرسة الأبطال للتعليم الأساسي ٢٢ فصل دراسي أنشاء حديث وتم تجهيزها بالاثاثات اللازمه كما تم أحلال وتجديد مدرسة الزيدية الحديثة للتعليم الأساسي أحلالا كليا بإجمالي ١٤ فصلا دراسياً و تم تدعيمها بالتجهيزات اللازمة وتبلغ التكلفة الاجمالية للمدرستين حوالي ١٩ مليون جنيه .

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الانشطة موجها بضرورة التوعية الدائمة للطلاب بأهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصآ علي سلامتهم . كما حرص المحافظ علي أستطلاع أراء الطلاب داخل حجرة المعمل في المواد الدراسية المطورة و منظومة التابلت والقنوات التعليمية مشيدآ بالجهود المبذولة من قبل الدولة للنهوض بمستوي التعليم من مرحلة النشئ حتي التعليم الجامعي . ووجه المحافظ باستخدام المكاتب والحجرات الإدارية الغير مستغله داخل المدارس وتجهيزها وتحويلها فصول دراسية مشددا علي ضرورة ان يكون الحد الأقصى لعدد الطلاب داخل الفصل الواحد هو ٢٠ طالب إلي جانب تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم وعدم السماح بتواجد اي باعه جائلين او اشغالات او مخلفات بمحيط المدارس. كما أكد المحافظ علي تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطواري اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الإحترازية من ارتداء الكمامات وغسل وتطهير الايدي لمواجهة فيروس كورونا . واوضح راشد بأن المحافظة تسعي جاهدة لتوفير قطع أراضي فضاء للتوسع في أنشاء مدارس أضافية جديدة في المرحله المقبلة موجها بالعمل علي تطوير كافة المدارس التي في حاجة لذلك . رافق المحافظ خلال جولته السيد ابراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وخالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم وعبد الناصر سعد مدير هيئة الابنية التعليمية بالجيزة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتورة داليدا نبيل مدير عام التامين الصحى فرع الجيزة وفرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم . ويذكر ان محافظة الجيزة تشهد دخول ٦٨ مدرسة جديدة وتوسعات الخدمة خلال الفصل الدراسي الاول فقط بتكلفة ٦٠١ مليون جنيه بالإضافة الي انه جاري تجهيز عددا من المدارس الأخرى لدخولها الخدمة بالفترات المقبلة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بالإضافة إلي أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة للديسكات والنوافذ والأبواب ودورات المياه بكافة المدارس علي مستوي المحافظة .