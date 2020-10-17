فيديو.. محافظ الجيزة لأولياء الأمور: أولادكم محل رعاية واهتمام

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تستعد منذ فترة لاستقبال العام الدراسي الجديد، لافتًا إلى أن المحافظة كانت تعاني في السنوات الماضية من كثافة الطلاب داخل الفصول، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت الاعتمادات المطلوبة، والمحافظة وفرت الأراضي لبناء المدارس، موضحًا أن عدد المدارس التي ستدخل الخدمة 190 مدرسة هذا العام، دخل منهم 69 مدرسة.

وأضاف "راشد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، من إحدى المدارس بحي الهرم، أن عدد الطلاب في المحافظة قرابة 2 مليون في المراحل التعليمية المختلفة، والجميع يتلقى الخدمة التعليمية خلال العام الماضي رغم جائحة فيروس كورونا، والأمور سارت على ما يرام، مؤكدًا أن جرى تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في المدارس اللازمة.

وتابع: "بنطمن أولياء الأمور إن ولادهم محل متابعة ورعاية، وفيه إجراءات صحية ووقائية متخذة"، لافتًا إلى أن وزارة الصحة وفرت الأطباء والزائرات الصحيات والأدوية وغرف العزل والمستشفيات عند الحاجة، إضافة لتوفير المطهرات والتباعد الاجتماعي من خلال توزيع الطلاب على مدار الأسبوع الدراسي.

وواصل محافظ الجيزة: "احنا كلنا أولياء أمور وخايفين على ولادنا، أتمنى عدم تناقل الشائعات والبناء عليها، مؤكدا حرصه على نقل الرسالة لأولياء الأمور بأن ولادهم محل رعاية ومتابعة ويحرصوا على الجدول التي وضعته كل مدرسة، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة.