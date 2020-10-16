محافظ الجيزة: 601 مليون جنيه تكلفة دخول مدارس جديدة

تستقبل محافظة الجيزة العام الدراسي الجديد بدخول 68 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المدارس تبلغ تكلفتها 601 مليون و772 ألف جنيه وبإجمالي 1287 فصلاً دراسيًا، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

دخول 31 مدرسة إنشاء جديد

وأضاف، أنه سيتم دخول31 مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة تقديرية حوالى 405 مليون و358 ألف جنيه، بإجمالي 758 فصلا و30 مدرسة توسعات تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالي 153 مليون و984 ألف جنيه، بإجمالي 448 فصلا بالإضافة إلى 7 مدارس إحلال كلي وجزئي، وتعلية بتكلفة تقديرية حوالي 42 مليون و430 ألف جنيه بإجمالي 81 فصلا دراسيًا.

تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مشددًا على توفير المناخ الملائم للطلاب، وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات، والالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من ارتداء للكمامات وتحقيق التباعد ومنع تواجد الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط المدارس ورفع أي مخلفات.

وأشار "راشد" إلى أن العام الحالي سيشهد لأول مرة دخول 38 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات بقرى مراكز المحافظة، في إطار سعي الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعلمية بالقرى، مؤكدا أن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول.

ولفت إلى حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدني لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها، لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى في بناء وتجهيز المدارس، مشددًا على رئيس هيئة الابنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل بدء العام الدراسي الجديد.

صيانه كاملة لـ11 مدرسة

أكد المحافظ أنه تمت أعمال الصيانة الكاملة لـ11 مدرسة على مستوى المحافظة ودخولها للخدمة العام الدراسي الجديد، وهي:

"مدارس الإيمان تعليم أساسي وعثمان بن عفان وأبورواش الابتدائيه بمركز ومدينه كرداسة ومدرستي طهما الزراعية والمهنية الزراعية بمركز ومدينة العياط ومدرسة أطفيح الزراعية بمركز ومدينة أطفيح ومدرسة أبو غالب الزراعية بمركز ومدينة منشاه القناطر ومدرسة عمر مكرم الابتدائية بحي العمرانية ومدرسة الشهيد عمرو عبد المجيد بحي بولاق الدكرور ومدرسة طلعت حرب بحي العجوزه ومدرسة أكتوبر المهنية بمدينه 6 أكتوبر.

وتقوم مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسليم عدد 64790 جهاز تابلت لطلاب الصف الاول الثانوى العام، ضمن منظومة التعليم الجديد وطبقاً للتعليمات الوزارية.

وشملت المدارس التي من المقرر دخولها الخدمة: مدرسة براعم مصر الرسمية لغات، ومدرسة الجيل الجديد تعليم أساسي، ومدرسة رياض الصالحين ثانوي والسلام الرسمية لغات، وذات النطاقين تعليم أساسي وطارق بن زياد الرسمية لغات وخديجة بن خويلد تعليم أساسي وأحمد شوقي ثانوي و6 أكتوبر تجريبي متميز ومدرسة القادة تعليم أساسي والمصريه اليابانية بالحي الثالث والصديق تعليم أساسي والفيروز تعليم أساسي والإمام محمد عبده الثانوية والشيخ الشعراوي الثانوية بمدينة 6 أكتوبر ومدرسة عز الدين الفقي إعدادي والزهراء الابتدائية المشتركة وترسا الابتدائية المشتركة والنصر الابتدائية بمركز ومدينة أبو النمرس ومدرسة كرم نوفل وعرب الهايره وغمازه الصغرى تعليم أساسي ومدرسة عبد الكريم خضر الثانوية المشتركة، وعرب أبو ساعد الابتدائية والشهيد المجند سيد إبراهيم عيد تعليم أساسي بمركز ومدينة الصف ومدرسة الأبطال تعليم أساسي والمنال الإعدادية ودار الهدى الرسمية لغات والزيدية الحديثه تعليم أساسي و6 أكتوبر الابتدائية بمركز ومدينة أوسيم ومدرسة النجاح وأبو بكر تعليم أساسي وعمر بن الخطاب الابتدائية، والشيخ عبد العظيم فشول تعليم أساسي والزيني تعليم أساسي، وعزبه قرني تعليم أساسي وحمزه بن عبد المطلب تعليم أساسي، وصول الابتدائية المشتركة والصالحية منية الرقه الابتدائية وأطفيح الابتدائيه الحديثة المشتركة وكفر قنديل الابتدائية بمركز ومدينة أطفيح ومدرسة الإبداع الإعدادية ودار الأرقم تعليم أساسي والأصدقاء الثانوية والشهيد أحمد محمد إبراهيم مرسي والياسمين تعليم أساسي، والمساندة الابتدائية المشتركة بمركز ومدينة العياط ومدرسة العمدة عبد الرحمن أبو المجد طلبة ثانوي، وميت رهينة الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة البدرشين ومدرسة الأمل الابتدائية والمصطفى الثانوية بمركز ومدينة منشاه القناطر، ومدرسة جمال عبد الناصر الابتدائيه والقصر الإعدادية بمركز الواحات البحرية ومدينه الباويطي ومدرسة الإسراء الإعدادية، ونور المعارف تعليم أساسي والصفا والمروة تعليم أساسي وجزيرة الوراق الحضر، وعباس العقاد بحي الوراق ومدرسة الوسام الرسمية لغات والنهضة المتميزة لغات بحي جنوب الجيزة، ومدرسة الاتحاد تعليم أساسي ونور الحرية بحي شمال الجيزة، ومدرسة الفراعنة الرسمية لغات وأحمد بهجت الرسمية للغات بحي الهرم ومدرسة الكرامة الثانوية بنات والقدس تعليم أساسي بحي العجوزة ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية والأحلام تعليم أساسي بحي بولاق الدكرور ومدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات بحي العمرانية.