أولياء أمور ينتظرون خروج أبنائهم وسط حالة من الترقب بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، لحظات ترقب وانتظار من قبل أولياء الأمور خارج أسوار عدد من المدارس، انتظارًا لخروج أبنائهم في أول يوم دراسي من العام الجديد، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال حمدي غريب أحد أولياء الأمور، إن ابنه في الصف الرابع الابتدائي جاء لانتظاره خارج سور المدرسة للاطمئنان عليه في أول عام دراسي تشهده المدارس في ظل جائحة كورونا، مؤكدًا عليه بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد والمسافات الآمنة بينه وبين زملائه الطلاب.

كما حرصت مجموعة من الشباب بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، على إدخال السرور والبهجة على الطلاب في أول يوم دراسي، حيث تم استقبلوهم بالحلوى و"الشيوكولاتة" وتزيين الفصول بالبالونات في مظهر مبهج.

ومن جانبه تفقد محافظ البحر الأحمر عددًا من الفصول بمدرسة محمد الطيب التجريبية لغات بالغردقة للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الفصول وأثناء اليوم الدراسي.

وأكد "هشام منير" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر بدء العام الدراسي بإجراءات وقائية واحترازية، حيث تم تخصيص حجرة عزل في كل مدرسة، مع تعيين منسق صحي بالمدرسة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، إضافة إلى تطهير خزانات المياه والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وكانت الدراسة قد بدأت في 243 مدرسة بمدن محافظة البحر الأحمر صباح اليوم الأحد، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وشهد طابور الصباح بمدرسة الميناء الثانوية بالغردقة، كلمة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قيادات التعليم بالبحر الأحمر.