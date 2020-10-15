 جامعة الإسكندرية: تخصيص أماكن للعزل بكل كلية لحالات الاشتباه بكورونا

أكد الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، خلال اجتماعه اليوم الخميس، بتقنية الفيديو كونفرنس، مع وكلاء الكليات لشؤون التعليم والطلاب، ووكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على ضرورة تكاتف الجهود بجميع القطاعات الجامعية، وتحقيق التكامل بينها مع بداية العام الدراسي، المقرر السبت المقبل، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة؛ لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، موضحا توفير المطهرات وتوزيعها على جميع الكليات.

وأكد "جابر" على ضرورة الالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على البوابات عند استقبال الطلاب، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتعامل مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للبروتوكولات المعمول بها من وزارة الصحة، لافتا إلى تخصيص أماكن للعزل داخل كل كلية للفرز والعزل المؤقت، لحالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، بالتنسيق مع لجنة الإجراءات الاحترازية والطب الوقائي بالكلية.

وشدد المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس، منذ اليوم الأول للدراسة، وضرورة إعلان الجداول الدراسية خلال اليوم الأول من الدراسة، طبقا لمنظومة التعليم الهجين المعلنة، وتواجد الطلاب بالتناوب لتقليل الكثافات.

وأوضح الدكتور هشام جابر، أنه خصصت الفترة الأولى من العام الدراسي لاستكمال المقررات العلمية والعملية، التى لم تستكمل خلال العام الماضي، خلال فترة توقف الدراسة، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلن "جابر" الانتهاء من تأسيس البنية التحتية التكنولوجية بالجامعة، واستعدادها لتطبيق الدراسة باستخدام نظام التعليم الهجين، وتفعيل "منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية، للتعلم عن بعد بكافة كليات الجامعة، والايميل الجامعي"، ورفع سرعة الإنترنت بجميع كليات ومعاهدها، وإتاحة عدد كبير من الحاسبات الجديدة.

وأكد المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، على استعداد الجامعة لتطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني بمعظم الكليات.

كما أعلن الدكتور هشام جابر، عن تشكيل لجنة برئاسة وكلاء خدمة المجتمع، وتنمية البيئة؛ لمتابعة تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل كل كلية بالكامل، وكذلك تشكيل لجنة من وكلاء التعليم والطلاب؛ لإدارة ومتابعة العملية التعليمية، وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة.