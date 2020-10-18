بعد إعلان إطلاقها.. أبرز المعلومات عن قناة "مدرستنا" التعليمية

تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ انطلقت صباح اليوم قناة مدرستنا التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، والتي تعتمد في منهجها على الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن قناة مدرستنا التعليمية في ضوء خدماتها اليومية للمتابعين والقراء على النحو التالي:

- تبث القناة برامجها على تردد 12303 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

- تقدم قناة "مدرستنا" خدماتها التعليمية إلى طلاب الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي.

- تعتمد القناة على الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم.

- تعمل القناة على مدار الـ24 ساعة، إذ يبدأ بث القناة من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، ومن الساعة 1.30 ظهرًا وحتى 2 صباحًا ستكون إعادات وموضوعات أخرى.

- مدة الحصة عبر القناة للمرحلة التعليمية تكون نصف ساعة.

- يمكن للطلاب حال فاتهم أي درس عبر القناة على التليفزيون، متابعة البث المباشر للقناة من خلال يوتيوب عبر منصة البث المباشر عبر الرابط: https://www.youtube.com/channel/UCGgeDgjIJ3GXZcLUnExAybw.

- يمكن للطلاب الرجوع إلى الرابط الخاص بالقناة عبر يوتيوب لمراجعة الشروحات في أي وقت غير مواعيد البث.

- يمكن متابعة الفيديوهات الخاصة بالمرحلة الابتدائية عبر الصفحة الرسمية للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من هنـــــــــــــا، ولطلاب المرحلة الإعدادية من هنــــــــــــــا.

- الجدول الخاص بحصص قناة مدرستنا سيتم نشره أولًا بأول على منصة التعليم المصري الجديدة.

- توفر الوزارة مركزا إلكترونيا لتلقي الشكاوى والطلبات من الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين عبر خدمة واتس آب، ويتم تلقي الطلبات من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً عبر الرقم 01148970610.