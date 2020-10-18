وزير التعليم يعلن جدول قناة "مدرستنا" أول يوم دراسة: ننتظر استفساراتكم

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إطلاق قناة تعليمية جديدة تزامنًا مع انطلاق الدراسة لصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، تحت اسم "مدرستنا".

ونشر "شوقي"، خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة لجدول القناة، معلقًا عليها: "إطلاق قناة "مدرستنا" في الثامنة صباحًا للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي".

وفي تدوينة أخرى، أكّد وزير التعليم ، أنَّه متاح لأي أحد إرسال الاستفسارات والشكاوي والطلبات إلى رقم واتساب 01148970610 من الساعة التاسعة صباحًا 9 حتى الخامسة مساءً كل يوم.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة إلى أنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.