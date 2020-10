من 4 ابتدائي لـ3 إعدادي.. خريطة عرض البرامج التعليمية عبر قناة مدرستنا

انطلقت في الثامنة صباح اليوم قناة مدرستنا، وهي قناة تعليمية مخصصة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، إذ تعتمد القناة على الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم.

ونشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خريطة عرض البرامج التعلمية عبر قناة مدرستنا، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

الأحد 18 أكتوبر

- الساعة 12 ظهرًا، مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي، درس My family and me

- الساعة 12:30 ظهرًا، مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي، درس محاولات تصنيف العناصر.

- الساعة 1 ظهرًا: مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي، درس القوى والحركة.

الاثنين 19 أكتوبر

- الساعة 8 صباحًا: مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، درس أدوات القياس.

- الساعة 8:30 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، درس الكسور والتقريب.

- الساعة 9 صباحًا: مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي، درس النسبة.

- الساعة 9:30 صباحًا: مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي، درس أدوات القياس.

- الساعة 10 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، درس الكسور والتقريب.

- الساعة 10:30 صباحًا: مادة العلوم للصف الأول الإعدادي، درس المادة وخواصها.

- الساعة 11 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، درس Going Home.

- الساعة 11:30 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، درس الجغرافيا الطبيعية.

- الساعة 12 ظهرًا: مادة العلوم للصف الأول الإعدادي، درس المادة وخواصها.

- الساعة 12:30 ظهرًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، درس Going Home.

- الساعة 1 ظهرًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الإعدادي، درس الجغرافيا الطبيعية.

الثلاثاء 20 أكتوبر

- الساعة 8 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، درس الأعداد الكبيرة.

- الساعة 8:30 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، درس At The Camp Site.

- الساعة 9 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف السادس الابتدائي، درس مفتاح النجاح.

- الساعة 9:30 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الرابع الابتدائي، درس الأعداد الكبيرة.

- الساعة 10 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي، درس At The Camp Site.

- الساعة 10:30 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، درس الحرية.

- الساعة 11 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، درس وطننا العربي.

- الساعة 11:30 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، درس Visitors To Egypt.

- الساعة 12 ظهرًا: مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي، درس الحرية.

- الساعة 12:30 ظهرًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، درس وطننا العربي.

- الساعة 1 ظهرًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الإعدادي، درس Visitors To Egypt.

الأربعاء 21 أكتوبر

- الساعة 8 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، درس الطبيعة في بلدي.

- الساعة 8:30 صباحًا: مادة العلوم للصف الخامس الابتدائي، درس بداية الضوء.

- الساعة 9 صباحًا: مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، درس القوى والحركة.

- الساعة 9:30 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، درس الطبيعة في بلدي.

- الساعة 10 صباحًا: مادة العلوم للصف السادس الابتدائي، درس القوى والحركة.

- الساعة 10:30 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، درس رحلة عبر الفضاء.

- الساعة 11 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، درس نصائح غالية.

- الساعة 11:30 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي، درس العلاقات والدوال.

- الساعة 12 ظهرًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي، درس رحلة عبر الفضاء.

- الساعة 12:30 ظهرًا: مادة اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، درس نصائح غالية.

- الساعة 1 ظهرًا: مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي، درس العلاقات والدوال.

الخميس 22 أكتوبر

- الساعة 8 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، درس السياحة في مصر.

- الساعة 8:30 صباحًا: مادة الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي، درس الموارد الطبيعية.

- الساعة 9 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، درس Places We Go.

- الساعة 9:30 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، درس السياحة في مصر.

- الساعة 10 صباحًا: مادة اللغة الإنجليزية للصف السادس الابتدائي، درس Places We Go.

- الساعة 10:30 صباحًا: مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، درس الأعداد والنسبة.

- الساعة 11 صباحًا: مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، درس محاولات تصنيف العناصر.

- الساعة 11:30 صباحًا: مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، درس عباد الرحمن.

- الساعة 12 ظهرًا: مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، درس الأعداد والنسبة.

- الساعة 12:30 ظهرًا: مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، درس محاولات تصنيف العناصر.

- الساعة 1 ظهرًا: مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، درس عباد الرحمن.