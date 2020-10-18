"تجارة المنصورة" تبدأ الدراسة بإجراءات احترازية مشددة

بإجراءات احترازية مشددة، بدأت كلية التجارة في جامعة المنصورة، توزيع طلابها داخل مدرجات المحاضرات بوجود مسافات تباعدية بين الطلاب مع الالتزام بارتداء الكمامات، وتوافر المطهرات ومواد التعقيم داخل القاعات.

وقال الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة، "انتهينا من كافة الاستعدادات والتي أجريت على عدة مستويات، أولها إقامة دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لكيفية إعطاء محاضرات أون لاين، والالتزام بمواعيد محددة ووقف جداول، ثم تقسيم الطلاب إلى مجموعات للحافظ على التباعد الاجتماعي خاصة وأننا من أكبر كليات الجامعة وعدد الطلاب والعاملين بالكلية يزيد عن 30 ألف".

وأضاف "عطوة" لـ" الوطن" أنه "بالنسبة للتواجد داخل قاعات الدراسة، فقد تم تحديد مكان محدد لجلوس كل طالب عليه الالتزام به، وتوفير المطهرات داخل القاعة، مع إلزام كل طالب بالحضور في وقت محدد حسب جدول أعلنته الكلية، حفاظًا على عدم الزحام داخل الكلية، ومطلوب من كل طالب الحضور يومين فقط أسبوعيًا إلى الكلية".

وأشار إلى "أننا طبقنا فكرة التعليم الهجين، بحيث تكون المحاضرات وجها لوجه، بالإضافة إلي محاضرات أون لاين، ومحاضرات مسجلة، وبحيث يحصل الطالب على كافة المواد العلمية بكافة السبل الممكنة".

وأكد "لدينا أكبر قاعة في الشرق الأوسط لإجراء الاختبارات بها 270 جهاز كمبيوتر، ومجهزة بأحدث التقنيات الحديثة، ويمكن تشغيلها قاعة تدريب، ولكل طالب جهاز متصل بشبكة إنترنت، يمكن أن يؤدي الامتحان عليه، ويعرف نتيجته قبل أن يتحرك من مكانه، وبها شبكة إطفاء حريق وتكييف مركزي، غيرها من الاستعدادات الأخرى، والتي تعطي أعلى كفاءة ممكنة لأداء الامتحانات الإلكترونية".

وبدأ الدكتور طارق غلوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أول محاضرة بعرض الإجراءات الاحترازية للوقاية من نقل فيروس كورونا، والأساليب التي وفرتها الكلية هذا العام، وتوزيع الطلاب على مدار الأسبوع حتى لا يحدث أي زحام.