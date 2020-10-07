جامعة المنصورة تبحث تنفيذ مشروع إضاءة الحرم بالطاقة الشمسية

استقبل الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وفد شركة بنها للصناعات الإلكترونية، اليوم، لبحث سبل تنفيذ مشروع إضاءة الحرم الجامعي ليلاً باستخدام الألواح الشمسية، بالإضافة إلى بحث إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة والشركة للتعاون في مجال المشروعات الطلابية.

واستعرض الاجتماع بعض المنتجات التي تصنعها الشركة ومنها أجهزة التابلت واللاب توب وشاشات التلفزيون وأنظمة المراقبة وأجهزة العرض وشاشات العرض الكبيرة وبوابات التعقيم، وتفقد الوفد بعض الأماكن بالحرم الجامعي لإقامة معرض لمنتجات الشركة.

وأكدت جامعة المنصورة في بيان لها، أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية شركة رائدة في مجال الصناعات الإلكترونية أنشئت في بداية الستينيات وتمتلك مجموعة من المصانع المزودة بأحدث الأجهزة والمعدات ويعمل بها نخبة من الكوادر الفنية ذات الخبرة والكفاءة العالية، وتقدم العديد من المنتجات بجودة متميزة وفقاً لمواصفات الجودة العالمية القياسية.

وأشار البيان إلى أن الشركة حصلت على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة طبقا لمواصفات الأيزو 9001 لسنة 2008 ، وتطبق نظام إدارة البيئة طبقا لمواصفات الأيزو 14001 ، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية طبقا للمواصفة 18001 كما تحقق معامل المعايرة بالشركة أعلى مستويات الاعتماد العالمية طبقا للمواصفة العالمية الأيزو 17025 لسنة 2005.

وفي سياق متصل استمرت لقاءات إدارات كليات (الصيدلة - الهندسة - الآداب – التربية النوعية ) بجامعة المنصورة مع رؤساء الأقسام، ومديري البرامج وأعضاء هيئة التدريس لاستعراض خطة قطاع التعليم والطلاب بجامعة المنصورة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد 2020- 2021 م وآليات تطبيق خطة التعليم الهجين الذي سيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات وهو دمج نظامي التعليم وجه لوجه والتعلم عن بعد ومن ثم يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة ليحصل الطالب على الجانب المعرفي وبعض المهارات.