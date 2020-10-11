رئيس جامعة المنصورة للطلاب: "ساعدونا نعدي هذا العام بأمان"

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن العام الدراسي الجديد، هو عام التحدي، وأنه رغم صعوبات العام الماضي فنحن قادرون علي المرور بهذا العام بالجزئيين التعليمي والاحترازي.

وتابع:" أن الحياة الجامعية ليست مدرج ومعمل، وإنما ثقل لشخصياتكم، وسيكون عام آمن بإذن الله، والجامعة من غير طلبة لا تنداس، فأنتم النور الذي يضيئ الجامعة وساعدونا أن نستمر ونعدي هذا العام بأمان".

جاء ذلك خلال لقاء "أون لاين" نظمته أسرة طلاب من أجل مصر بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة والإدارة العامة لرعاية الطلاب ضمن مبادرة "نورتنا " لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة المنصورة واستقبال العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأدار اللقاء الطالب عبد الله هشام الطالب المثالي بجامعة المنصورة خلال العام الدراسي الماضي، والدكتور محمد صبري سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة، في كلمته: "أن الجامعة من غير طلاب ليس لها أي روح ولا طعم، وسنبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت المقبل وسيكون تحدي لنا كإدارة وأعضاء هيئة التدريس".

وتابع: "قدرنا نعدي بسلام العام الماضي بعد تعب منكم ومنا، وفي الإمتحانات بالكليات المختلفة، والظروف اضطرتنا لنكمل العام الدراسي بامتحانات أون لاين أو أبحاث".

وأضاف :"أن التحديات الموجودة هذا العام تتطلب أن نكمل العام بمزيج من التواصل المباشر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ثم من خلال المنصات التعليمية، وسيكون للطالب دور أكبر في العملية التعليمة ونتمنى منكم التفاعل معنا، وأكيد سيكون هناك صعوبات، وسنسمع منكم أراءكم، ولا يوجد أي مشكلة أن نغير وكل شيء قابل للتعديل".

وطالب عبد الباسط الطلاب بالالتزام بالأوقات المفروض أن يكونوا متواجدين فيها داخل الحرم الجامعي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه ما زال هناك محاذير من انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.

نائب رئيس الجامعة: رفعنا 40 ألف مادة تعليمية علي المنصة الإلكترونية

واستعرض الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة، كيفية التعامل مع العام الدراسي الماضي، وقال:"إنه تم تعليق الدراسة في 15 مارس، وفوجئنا بهذا الوضع عندما تفشى فيروس كورونا، وانتهي العام الدراسي في 30 أبريل، وخلال هذه الفترة عملنا منصة للتعليم الإلكتروني ورفع الأساتذة حوالي 40 ألف مادة تعليمية ودخل عليها الطلاب بمعدل 2.5 مليون مرة، وكل أفراد الجامعة كانوا علي قدر المسئولية، وأخذ الطلاب الأمر بجدية شديدة وأدوا دورهم في هذا الظرف الاستثنائي".

ورحب البيومي بقرابة 40 ألف طالب جديد يحملون صفة طالب بجامعة المنصورة للمرة الأولي قائلا:" هذا الأمر يحسدكم عليه زملاؤكم للإقبال الشديد علي الجامعة، وأنتم تستحقوا أن تكونوا طلاب بالجامعة، ويجب أن تكونوا فخورين بأنفسكم وبجامعتكم ، والجامعة من أفضل 400 جامعة في العالم، وفي بعض التصنيفات تحتل المركز الأول في مصر".

وأضاف موجها حديثه للطلاب:" أننا في العام الجديد هنعيش حياة جامعية ربما بصورة مختلفة إلا أن كل مكونات الحياة الجامعية ستستمتعون بها، وبعض الكليات بدأت في إعلان جداولها للطلاب، وأيام الدراسة لن تتجاوز 3 أيام أسبوعيا، وبعض الكليات لن يكون الحضور كل أسبوع لطبيعة الدراسة بها".

وتابع:" أن الإمتحانات ستكون عادية وأتمنى أمورنا تمشي بشكل جيد وطبيعي وفي موعدها، وألا تستجد أمور تضطرنا لأساليب مختلفة، ومطلوب من الطالب أن يعرف جدوله، والاطلاع علي الإجراءات الاحترازية بالجامعة، بارتداء الكمامة، وبدون ترحيب حار بالأحضان، وبعض الأماكن سيكون بها طوابير وبها علامات انتظار يجب أن نلتزم بها".