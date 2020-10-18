بالصور.. رئيس جامعة الفيوم يُحيي العلم رفقة الطلاب مرتديًا الكمامة

شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، تحية العلم في الحرم الجامعي بحضور مستشاري رئيس الجامعة، وعدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وذلك خلال مراسم استقبال طلاب الجامعة للعام الجامعي الجديد.

واستقبل رئيس جامعة الفيوم، ومرافقوه، الطلاب الجدد أمام بوابة كلية الزراعة، وذلك للتأكد من اتباع طلاب الجامعة لكافة الإجراءات الاحترازية، بدايةً من ارتداء الكمامة الطبية، ومرورًا بقياس درجة الحرارة لهم، ونهايةً بتعقيم أيديهم، وترحيبًا بهم في رحاب الجامعة.

كما شارك رئيس الجامعة ومرافقوه في معسكر رعاية الشباب للتعريف بأنشطة الجامعة.

وعقب ذلك، شهد رئيس جامعة الفيوم، ومرافقوه معسكر رعاية الشباب لاستقبال الطلاب الجدد بالجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وذلك بالمسرح المكشوف بالجامعة.

وأشار "شديد" في تصريحات لـ"الوطن" أنّ المعسكر يتم على مدار أسبوع كامل من بدء الدراسة ويهدف إلى تعريف الطلبة بمختلف الأنشطة الجامعية التي يمكنهم المشاركة بها والتي تشمل الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والعلمية والتكنولوجية والجوالة والخدمة العامة.

على جانب آخر، استقبلت كلية الآثار بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور عاطف منصور عميد كلية الآثار، طلاب الكلية الجدد.

وصرَّح الدكتور عاطف منصور، بأنّ الكلية أتمت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد بتشديد إجراءاتها الاحترازية، وتوفير الكواشف الحرارية، ورفع درجة الاستعداد الطبي، كما قامت إدارة رعاية الشباب بالكلية بتوفير اللوحات الإرشادية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، ودعوة الطلاب الجدد للمشاركة بفاعلية في جميع أنشطتها، مُشددًا على ضرورة الالتزام بالإرشادات الطبية.

وأضاف عميد كلية الآثار، أنّ الجداول الدراسية تم نشرها على موقع الكلية الإلكتروني مؤكدًا التزام كافة أعضاء هيئة التدريس بالحضور والتواصل الدائم مع جميع طلاب الفرق المختلفة.