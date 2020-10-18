محافظ الفيوم يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمدارس المحافظة، مُشيرًا إلى أنّ الجهاز التنفيذي بالمحافظة يتابع بشكل منتظم سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأكدّ المحافظ على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المرونة التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم للمديريات في توزيع الطلاب ساهمت بشكل كبير فى توزيعهم بشكل آمن والحفاظ على سلامتهم، لافتًا إلى أنّه سيتم الالتزام ببروتوكول وزارتي الصحة والتربية والتعليم في حال ظهور أي إصابة بفيروس كورونا.

وكانت الدراسة قد انتظمت في 2123 مدرسة بإجمالي 850 ألف و946 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث انتظمت الدراسة في معظم المدارس بالمحافظة في اليوم الأول، بينما انتظمت في اليوم الثاني في المعاهد الأزهرية والمدارس التي بدأت الدراسة فيها، وسط إجراءات وقائية مشددة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتزمت جميع المدارس على مستوى المحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب، والتزم الطلاب بارتداء الكمامات والتباعد، منعا لانتشار فيروس كورونا.

يذكر أنّ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تفقد اليوم الأحد، عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، رافقه خلال الجولة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وشملت الجولة تفقد مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف الإعدادية بنات، ومدرسة محمد معبد الابتدائية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي وعيادات التأمين الصحي بالمدارس.