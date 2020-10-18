والدة شهيد "الأمن الوطني" تؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

أدت السيدة السبعينية عائشة عبد الغني محمد هاشم، والدة الشهيد محمد عيد قطاع الأمن الوطني بالشرقية، اليمين الدستورية الخاص بعضوية مجلس الشيوخ، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن برئاسة الفريق جلال الهريدي أكبر الأعضاء سناً.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية السيرة الذاتية للنائبة عائشة عبد الغني محمد هاشم التي تم تعيينها بمجلس الشيوخ من قِبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- تبلغ من العمر 73 عاما إذ ولدت في 16 أبريل من العام 1947.

- تعمل عائشة مديرة مكتب علم النفس مديرية التربية والتعليم سابقا.

- حرصت على الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل 2019.

وقالت عائشة وقتها إنها "جاءت لتقول نعم للتعديلات الدستورية لأنه واجب وطني على كل مصري في هذه المرحلة لاستكمال قاطرة الإنجازات وإرسال رسائل للعالم بأن شعب مصر اختار طريق البناء والتنمية والتقدم".

- نظمت لجنة المرأة بحزب الوفد بالشرقية، برئاسة حنان دنيا رئيس لجنة المرأة، احتفالها السنوى لتكريم عدد 100 سيدة من الأمهات المثاليات وأمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة على مستوى محافظة الشرقية بمناسبة، وذلك في العام الماضي، وفي ختام الاحتفالية قامت قيادات حزب الوفد بتكريم السيدات اللاتى وقع عليهن الاختيار بتقديم شهادات التقدير والهدايا كأمهات مثاليات هذا العام حيث ضمت قائمة السيدات المكرمات 100 أم مثالية ومن أمهات وزوجات الشهداء السيدة عائشة عبدالغني هاشم.

وقد صدر القرار الجمهوري بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة 10 عن الحد الأدنى الذى أقره القانون 141 لسنه 2020، لنصيب السيدات في قائمة الـ100 المعينون.

ويشار إلى أن المادة (28) من القانون رقم 141 لسنه 2020، والخاصة بالضوابط العادلة في تعيين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، والتي من بينها أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة، أى 10 مقاعد من أصل الـ100 مقعد، إلا أنه تم اختيار 20 سيدة.

وفيما يلي أسماء السيدات المعينات:

1- سهير أديب مجلع غطاس بكالوريس

2- حياة محمد عبد الرازق

3- حنان عبد المنعم أبو العزم على

4- كوثر محمود محمود

5- هيام فاروق فؤاد بنيامين

6- نهى أحمد فتحى أحمد زكى

7- نهى أشرف محمد الشريف

8- راجية سعد عبد الحميد محمد الفقى

9- عائشة عبد الغنى محمد هاشم

10- خضرة سالم عبد الحميد سالم

11- سميرة محمد عبد العزيز

12- نهال مجدى أحمد فهمى المغربل

13- نجوى أحمد الشافعى عمران

14- نادية مبروك عبد العزيز عمارة

15- سماء سليمان السيد احمد

16- هدى جمال عبد الناصر

17- سها سعيد عبد المنعم إبراهيم

18- كاميليا صبحى عبد النور محمد

19- رشا وسيم عبد الرحمن قلج

20- راندا محمد أحمد مصطفى على.