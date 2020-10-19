تعرف على طرق شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل وفوري

كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من الإرشادات المهمة التي تضمن للمواطن شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل بطريقة بسيطة.

خطوات شحن كارت عداد الكهرباء بالموبايل

إذا كان عداد الكهرباء جلوبال سيتم استخدام ابليكشن sahl gtpay و my fawry, وكهرباء خالص يتم استخدامها لباقى أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

- بعد تحميل التطبيق يجب اتباع الخطوات التالية:-

ــ فتح الأبليكيشن وتسجيل البيانات الخاصة بك.

ــ قم بتحديد اختيارك postpaid أو prepaid واسم الشركة التابع لها.

ــ في حالة اختيار prepaid سيظهر لك "لو عايز تشحن" قم بوضع الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات.

- حدد المبلغ المطلوب للشحن.

- اختار الدفع عبر الفيزا.

- ستصلك رسالة بخصم المبلغ من رصيد الفيزا.

- وبعدها قم بوضع الكارت مرة أخرى بظهر الموبايل لنقل الشحنة ثم وضع الكارت بالعداد.

كيفية شحن كارت عداد الكهرباء مسبوق الدفع عن طريق فوري

إفرغ الكارت بإدخاله فى العداد توجه لأقرب منفذ لفوري اختار خدمات المرافق العامة ثم شحن كروت العدادات ثم شركة الكهرباء التابع لها أدخل الكارت في ماكينة فوري وسيتم الاستعلام عن بيانات الكارت وأقل قيمة شحن ممكنة والمديونيات اختار دفع أقل قيمة ممكنة أو قيمة أعلى أكد الدفع واستلم الكارت وإيصال بالعملية معتمد من فوري.

الإجراءات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد كهرباء بدل فاقد أو تالف

تقديم طلب استخراج كارت شحن بدل تالف أو بدل فاقد

سداد الرسوم المقررة لاستخراج كارت جديد، تصل إلى 30 جنيها

المستندات المطلوبة لاستخراج كارت شحن عداد كهرباء

بدل فاقد أو بطاقة الرقم القومي

إيصال شحن سابق أو كود المشترك

إقرار كتابي بفقد العداد

تستغرق مدة استخراج كارت شحن العداد بدل الفاقد أو التالف 25 دقيقة من تسليم المستندات المطلوبة.