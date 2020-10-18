تنتهي 31 أكتوبر.. خطوات التقديم على عداد كودي من منصة خدمات الكهرباء

مدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي إلى نهاية شهر أكتوبر 2020، على أن تبدأ شركات توزيع الكهرباء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها بداية من أول أكتوبر 2020.

وتستعرض "الوطن" خطوات تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي بالتفاصيل، من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وفقا لما حددته المنصة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات التقديم على عداد كودي عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- الدخول على موقع القابضة للكهرباء على الرابط التالي:

https://eservices.eehc.gov.eg/

- اختيار منصة الخدمات الموحدة.

- تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني، وتعيين كلمة مرور وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي.

- يتم تحويلك إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

- اضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

- يرعى عند التسجيل يجب أن يكون الاسم المدرج بالطلب نفس الاسم الموجود في البطاقة، ويكون الاسم رباعي حتى لا يتم رفض الطلب، ولن يتم قبول الطلب في حالة اختلاف بيانات الطلب عن البيانات في البطاقة المرفقة بخلاف العنوان.

- الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل إدخال الاسم بالكامل وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار.

- بعد ذلك ادخال نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات.

- بعد تسجيل البيانات، سيتوجب إرفاق بعض المستندات مثل صورة للعقار من الخارج وبطاقة الرقم القومي السارية، وصورة من محضر شرطة الممارسة، ورقم وتاريخ المحضر، كما يمكنك تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

- الضغط على "إرسال الطلب" لتسجيله، ثم يظهر رقم يمكن من خلاله متابعة الطلب.

- وخلال أيام تصل الخدمة حتى باب البيت على العنوان المسجل.