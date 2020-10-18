"في عز الضهر".. ضبط 150 "شيشة" في حملة على مقاهي الدقهلية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط مقاهي تقدم "الشيشة" لمرتاديها، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بمنع تقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخرجت الحملة بقيادة عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتحسين البيئة العامة وتيسير حركة المرور في الشوارع وحرصًا على صحة المواطنين في إطار إجراءات التصدي لفيروس كورونا وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وبتوجيهات محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا.

وشملت حملة الإزالة الإشغالات بشوارع مدينة طلخا، شارع صلاح سالم وشارع طريق بلقاس والمعاهدة والوحدة المحلية بالمنيل ودميرة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة، 150 شيشة، 30 كرسي، و 5 شماسي باعة جائلين، ميزان، 4 أسطوانات بوتاجاز استعمال منزلي، 3 ترابيزات، و2 لافتة تم ضبطها بعرض الشارع وتم تحرير 35 محضر اشغالات ومخالفة شروط التشغيل، في إطار حملة على المحلات والكافيهات بإشراف محمد حسين مدير إدارة الاشغالات بمركز ومدينة طلخا وعدد من مسئولي الاشغالات.

وفي سياق متصل شنت رئاسة مركز ومدينة بلقاس حملة مكبرة على مركبة التوك توك للحد من انتشار أطقم الصوت المخالفة، وضبط تعريفة الركوب ، بنطاق الوحدة المحلية ببلقاس خامس والوحدة المحلية بالجزاير، بناء على تعليمات الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس المركز بشأن تكثيف حملات ضبط اطقم الصوت المخالفة بمركبة التوك توك، والاستجابة الفورية لشكوي المواطنين والحد من ظاهرة الضوضاء وارتفاع تعريفة الركوب،

وخرجت الحملة بقيادة وليد الموجي عضو المكتب الفني برئاسة المركز، علي مركبة التوك توك المخالف بقرية "عصفور والدمايره ومنشأة عبد القادر ودميانه و الجزاير" بنطاق الوحدة المحلية ببلقاس خامس والوحدة المحلية بالجزاير،

وأسفرت عن ضبط عدد 19 مخالفة خط سير، وضبط 14 اطقم صوت مخالفة

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي، علي تكثيف الحملات خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار اطقم الصوت المسببة للازعاج والتصدي لها بكل حزم على مستوى رئاسة مركز ومدينة بلقاس

حضر الحملة إسماعيل عبدالغفار سكرتير الوحدة المحلية ببلقاس خامس ورضا عبد السميع رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالجزاير وجمال ذكي مسؤول الإشغالات ببلقاس خامس وموظفي قسم تشغيل المواقف برئاسة المركز.