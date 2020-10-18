عاجل.. محمود مسلم يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ

أدى الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، رئيس شبكة قنوات DMC، وعضو مجلس الشيوخ، اليمين الدستورية الخاصة بعضوية المجلس النيابي، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المنعقدة الآن.

ويأتي اختيار الكاتب الصحفي محمود مسلم ضمن فئة الكُتاب والشخصيات العامة بين الـ100 المعينين، لما تميَّز به تاريخه الصحفي على مدار 25 عاما من كتابات ومواقف لم يحِد عنها، وتخصصه في شؤون الصحافة البرلمانية منذ أن كان محررا برلمانيا، ويشغل مسلم حاليا منصب رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة قنوات DMC وكان يشغل منصب رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، وحصل على العديد من الجوائز الصحفية في مصر والعالم العربي، فضلا عن تقديمه عدة برامج تليفزيونية، وشغله منصب رئيس تحرير شبكة تليفزيون الحياة منذ انطلاقه حتى 2011.

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وبدأ "مسلم" رحلته المهنية في الصحافة محرر برلمان وشؤون الأحزاب بعدة صحف أبرزها الأهرام والمصري اليوم، وحصل على دبلوم الدراسات البرلمانية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الماجستير في الصحافة البرلمانية، وشارك عام 2004 في تأسيس صحيفة المصري اليوم، أول جريدة يومية مستقلة في مصر، وأسس فيها أيضا القسم السياسي، وتدرج بالمناصب الصحفية داخل الجريدة حتى وصل لمنصب مدير تحرير، وفي عام 2012 بدأ تجربة جديدة في تأسيس جريدة الوطن، وعمل مديرا للتحرير بها، ثم عاد إلى "المصري اليوم" رئيسا للتحرير في بداية عام 2015 ليرسو منذ 2015 وحتى الآن في "الوطن" رئيسا للتحرير.

وحوَّل "مسلم" مقاله الثابت في الصحف التي عمل بها "منتهى السياسة" إلى برنامج تليفزيوني يحمل الاسم نفسه، على قناة المحور لمدة ثلاث سنوات من 2007 حتى 2010، لينتقل بعدها إلى قناة "الحياة" ليقدم برنامج "مصر تقرر" حتى 2012.

وحصد الكاتب الصحفي محمود مسلم العديد من الجوائز الصحفية محليا وعربيا، من أهمها جائزة نقابة الصحفيين لأفضل عمود صحفي عام 2008 عن مقال "بيعلِّموا على بعض" الذي تناول فيه الفساد الخاص بالنظام في حقبة ما قبل 2011 كما حصل على شهادة تقدير من مؤسسة الصحافة العربية "جائزة دبي" عام 2010 وهي من أهم الجوائز الصحفية في الوطن العربي عن حواره مع "مصطفى الفقي" ضمن سلسلة حوارات عن "مستقبل الحكم في مصر"، وفي عام 2009 حصل على شهادة تقدير من نقابة الصحفيين لأفضل تغطية محلية بانفراده نشر عقد "مدينتي" بين وزارة الإسكان وشركة طلعت مصطفى.

ويُعَد "مسلم" عضوا بارزا في اللجان الخاصة بتقييم مشروعات طلبة كليات الإعلام وقسم الصحافة منذ عام 2009 وحتى الآن في عدد من الجامعات المصرية الأهلية والخاصة مثل كلية الإعلام جامعة القاهرة وكلية الآداب قسم صحافة جامعة حلوان والمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق وكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

ووفقا للدستور يُشترط أن يؤدي العضو قبل أن يباشر مهام منصب، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ، على أنغام السلام الجمهوري، حيث ترأس الجلسة جلال هريدي، رئيس حزب حماة وطن، باعتباره أكبر الأعضاء سنا.

وتنص المادة 276 من لائحة مجلس النواب، التي يعمل بيها مجلس الشيوخ لحين وضع لائحته الداخلية، على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعي، جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلو في الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات المهمة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

دعم السلام الاجتماعى.

يؤخذ رأيه فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

يؤخذ رأيه فى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يؤخذ رأيه فى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.