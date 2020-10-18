صور.. فرحة طلاب الغردقة عقب انقضاء أول يوم دراسي: "ذهبوا للشراء"

عبر عدد من الطلاب بمدينة الغردقة، عن فرحتهم بعد انقضاء أول يوم دراسي في العام الدراسي الجديد، عقب الخروج من المدرسة، وذهبوا للتسوق من المحلات التجارية و"السوبر ماركت"، التي تقع في مواجهة المدارس مباشرة، والتي شهدت زحام كثيف من الطلاب، خاصة في المرحلة الابتدائية للشراء، وهم في حالة من الفرح والسعادة.

ورصدت كاميرا "الوطن" فرحة الطلاب، أثناء خروجهم في مجموعات، عقب انتهاء أول يوم دراسي للعام الجديد، بعد عودة طويلة من الإجازة، التي قاربت 7 أشهر منذ جائحة كورونا.

وقالت ريتاج شاذلي، إحدى طالبات الغردقة، إنها عبرت عن فرحتها بالذهاب مع زميلاتها إلى السوبر ماركت للتسوق، والتي تقع في مواجهة المدرسة، عقب خروجهن مباشرة، وتفاجئت بعدد كبير من الطلاب ينفذون نفس الفكرة، مضيفة أنها سعيدة بمقابلة صديقاتها في أول يوم دراسي، بعد توقف طويل لأطول فترة إجازة شهدتها المدارس.

وشهدت عدد من مدارس مدينة الغردقة، لحظات ترقب وانتظار أولياء الأمور خارج أسوار عدد من المدارس، لخروج أبنائهم الطلاب في أول يوم دراسي للعام الجديد، في ظل الإجراءات والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وشدد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على بدء العام الدراسي بإجراءات وقائية واحترازية، وخصصت حجرة عزل في كل مدرسة، مع تعيين منسق صحي بالمدرسة، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، للتعامل مع أي أعراض صحية تظهر على الطلاب في الحال، بالإضافة إلى تطهير خزانات المياه والتشديد على إجراءات التعقيم، مؤكدًا إعداد قاعدة بيانات لأولياء أمور الطلبة حتى يكون الاتصال معهم بشكل مباشر.

وقال "منير" في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المحافظة تضم 7 إدارات تعليمية، تحوي 196 مبنى مدرسيا، بطاقة 243 مدرسة، وجميعها تعمل بنظام الفترة الواحدة، موضحا أن حضور عدد معين من الأيام بالمدارس يختلف من مدرسة لأخرى، بحسب الكثافة، مشيرا إلى أن جدول الحصص مسؤولية مديري المدارس، بالتنسيق مع مديري الإدارات في كل مدينة.