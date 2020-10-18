طلاب دون كمامات في جولة مفاجئة لمحافظ الفيوم داخل مدرسة بسنورس

فاجأ الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ظهر اليوم الأحد، مدرسة محمد موسى الجلاب الابتدائية بمدينة سنورس بزيارة حيث تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطمأن على مستوى النظافة بالفصول ودورات المياه، كما تابع موقف تسليم الكتب الدراسية للتلاميذ، والإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الأمراض.

وكان الطلاب ومعظم المعلمين بالمدرسة بدون كمامات، ووجه المحافظ بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة كوقاية وحرصًا على حياتهم وحياة الطلاب، ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

وكان محافظ الفيوم، قد قام بجولة ميدانية مفاجئة بمركز ومدينة سنورس، للوقوف على سير العمل بعدد من القطاعات ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ جولة المحافظ شملت أيضًا تفقد سير العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، والمركز التكنولوجي، للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما وجه بالحفاظ على المسافات البينية بين المترددين على المركز، وزيادة عدد المنافذ لإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت، قبل نهاية المدة القانونية التى قررتها الدولة للتصالح.

ووجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنظيم حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بالمنطقة المحيطة بمصنع أعلاف جرفس.

جدير بالذكر أنّ محافظ الفيوم كان قد تفقد عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية وانضباط الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد، ورافقه خلال الجولة محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وشملت جولة المحافظ مدارس مدينة الفيوم، حيث تفقد مدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف الإعدادية بنات، ومدرسة محمد معبد الابتدائية، حيث تفقد المحافظ الفصول الدراسية ومعامل الحاسب الآلي وعيادات التأمين الصحي بالمدارس.