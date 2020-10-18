بالصور.. محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من رصف الطرق

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعًا لمناقشة خطة الرصف وسرعة الانتهاء منها قبل هطول الأمطار ومتابعة المدارس، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم قبل اليوم الدراسي وعقبه.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومسئولي مديرية الطرق، وإسلام الخياط، معاون محافظ كفر الشيخ، والمتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، محمد علي عبدالجواد مجاهد، وأميرة محمد عبدالمنعم أمين ، ومحاسن محمد عبيه، ومحمود عبدالحكيم إبراهيم.

وناقش محافظ كفر الشيخ، موقف رصف الطرق التي تضمها خطة الطرق بكل مركز ومدينة، مؤكدًا أنه شكل لجانًا من ديوان عام المحافظة للمرور على الطرق ، لمتابعة نسب الأعمال الجارية بها.

كما ناقش محافظ كفر الشيخ موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية، مؤكداً استمرار حملات الرقابة على الأسواق بالتعاون مع مديريات التموين والصحة، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وكذا التأكيد على ارتداء الكمامات الواقية، والقفازات، ومراجعة كافة الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على حصر جميع مشكلات المرافق" مياه، صرف صحي، كهرباء، الري" والعمل على حلها، وتذليل كافة العقبات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير طبقاً للمواصفات الفنية والجدول الزمنى المحدد، وذلك لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ، والمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لإزالة المخالفات.