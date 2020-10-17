نائب محافظ كفر الشيخ يشارك 100 شاب وفتاة بمشروع الخدمة العامة

شارك عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت 100 شاب وفتاة من أعضاء الكشافة في مشروع الخدمة العامة، تحت شعار "مصر الجميلة" برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك عقب إشارة البدء التي أطلقها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ،صباح اليوم السبت، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبحضور الدكتور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية، ورمضان عبد الغني، منسق أنشطة الجوالة والجوالات بالمديرية، وفريق عمل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

وزرع عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأشجار بشارع زيد بن حارثة بتقسيم المحافظة، تمهيدًا لرصفه وتجميله، باعتباره محورًا جديدًا من محاور مدينة كفر الشيخ ،وبدء أعمال النظافة والتجميل بالمنطقة المحيطة به، وتم تنفيذ المبادرة التي تتضمن نظافة عامة ورفع المخلفات والقمامة، وزراعة عدد من الأشجار، وتعقيم وتطهير عدد من المناطق مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، ضمن الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بالمشروع لإتاحة الفرص للشباب والفتيات للمشاركة في تجميل مدينتهم ،برفع المخلفات وأعمال النظافة، وأعمال التشجير، في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن المشروع تم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة، على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشروع يهدف لإشراك الشباب والفتيات للتعاون والتكاتف من أجل إعلاء قيم النظافة والمحافظة على السلوك الحضاري في الشارع المصري، ومثل تلك المبادرات تساهم فى تنمية المجتمع، وأعمال البناء والتنمية التي يشهدها الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف "البشبيشي"، أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الدولة بتكاتف كافة الجهات المعنية ممثلة في وزارات البيئة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، لتقوية دور الشباب في الحفاظ على البيئة، والمشاركة في تجميل المجتمع المحيط به.

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب إن مؤسسة الشباب والرياضة تحرص على تفعيل الدور المجتمعي لمراكز الشباب في ضوء تنفيذ استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تقدم كافة إمكانياتها وخدماتها للمجتمع المحيط بها بمشاركة النشء والشباب من متطوعيها الذين يقع على عاتقهم مسئولية بناء وتنمية مجتمعهم من أجل مستقبل أفضل بأيديهم لوطنهم مصر.