كيف تستعد وتؤهل نفسك للتقدم للوظائف المعلن عنها بالشركات أو البنوك؟

مع كثرة شروط الوظائف والمتطلبات التي تحتاجها سوق العمل مؤخرًا، بين الخبرات والمهارات واللغات الأجنبية، والتي غالبًا ما يفتقر إليه بعض الشباب نظرًا لعدم احتكاكه كثيرًا بسوق العمل خاصة بعد التخرج، والاكتفاء بالمواد الدراسية فقط، تستعرض "الوطن" كيفية التأهل والتقدم للوظائف المُعلنة بالشركات أو البنوك أو غيرهم، وذلك وفقًا لموقع "ويكي هاو" على النحو التالي:

قرر نوع الوظيفة التي تريدها

اختبر ماهية احتياجاتك ورغباتك في الوظيفة لتجعل التقدم لها أكثر تنظيمًا، ويمكنك تضييق خياراتك بأخذ بضع أمور في الحسبان:

ضع في اعتبارك المجال المهني، فمن المهم أن تجد العمل الصعب والمجزي لك سواءً كنت تنتقل من مجال آخر أو كنت تتطلع لعمل نقلة جانبية فحسب، معرفة ما لا تريد فعله أمر مهم بنفس قدر أهمية معرفتك لما تريد فعله.

ضع في اعتبارك المهارات المطلوبة لوظيفة معينة، فالشعور بأنّ مهاراتك مُوَظّفَةٌ ومعترفٌ بها كما يجب هو مفتاح الشعور بالرضا في وظيفة ما، ووجود تصور عن أي من مهاراتك سيتم استغلاله وأيها ستتمكن من تطويره هو مفتاح اختيارك لوظيفة تستحق العناء.

ضع في الاعتبار مرتبك ومتطلباتك من مزايا الوظيفة، كن صادقًا وواقعيًا بشأن حدك الأدنى؛ فمن الأفضل أن تستقر في الوظائف التي تلبي متطلباتك إذا كنت بحاجة لتأمين صحي ودخل معين كل شهر.

قم بإجراء بعض البحث

اطلع على الشركات التي تتقدم لها قبل أن تبدأ إرسال سيرتك الذاتية ورسائل التغطية "بشكل جماعي".

افهم شخصية الشركة وقيمها بقراءة بيان رسالتها، حيث يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات عند كتابة رسالة التغطية وفي مقابلة العمل.

اقرأ عن الخدمات أو المنتجات الجديدة التي توفرها الشركة، إذ تتوفر هذه المعلومات عادةً في قسم "الجديد" بالشركة، وكذلك يمكن أن يكون هذا القسم مصدرًا للمعلومات عن الأنشطة المجتمعية التي تشارك بها الشركة.

راجع قسم الوظائف أو المهن الموجود بموقع الشركة الإلكتروني للاطلاع على وصف الوظائف عن كثب، قد تجد مزيدًا من خيارات التوظيف في مواقع أو أقسام أخرى.

قم بكتابة سيرتك الذاتية

يُنصَح دائمًا بأن يكون لديك سيرة ذاتية محدثة حتى لو لم تكن الوظيفة التي تريدها تتطلب إرسال سيرة ذاتية تقليدية، إذ لا توضح السيرة الذاتية تاريخك في العمل والتعليم فحسب، وإنما تشير أيضًا لمشاريع معينةً عملت عليها أو مكافآت ربحتها، ويجب أن تشمل المعلومات التي تُضَمِّنها في سيرتك الذاتية على:

- بيانات الاتصال الحالية الخاصة بك بما فيها اسمك بالكامل ورقم هاتفك وعنوانك البريدي وبريدك الإلكتروني.

- خلفيتك التعليمية، اذكر الكليات التي قصدتها (بدءًا بأحدثها) وسنة التحاقك بها والدرجات أو الشهادات التي حصلت عليها ويمكنك أن تختار تضمين موضوع دراستك.

- تاريخك في العمل في السنوات القليلة الأخيرة، ويجب أن تكون على دراية بأن الفجوات بين فترات التوظيف أو تعدد الوظائف في فترة قصيرة ستكون أمرًا تُسْأَل عنه في المقابلة، لذا احرص على إضافة تواريخ التوظيف واسم الشركة ومسماك الوظيفي ووصفًا مختصرًا لأنشطتك.

- مهاراتك ذات الصلة، فهذه فرصتك لذكر جميع المهارات التي اكتسبتها عبر السنوات، ويجب تضمين المعرفة بالمعدات المكتبية والخبرة بأنظمة تشغيل الحاسوب والبرامج (مثل: حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس أو أدوبي كريتيف) وسرعة الكتابة والخبرة بقواعد البيانات والمعلومات الأخرى ذات الصلة في سيرتك الذاتية.

قم بإجراء بعض الاتصالات الهاتفية

اتصل بصاحب العمل لتسأل عن عملية التقدم للوظيفة، سيتم تحويل مكالمتك إلى مدير الموارد البشرية أو مسؤول التوظيف على الأرجح، وقد يطلب منك القدوم وملئ استمارة أو أن تقوم بإرسال سيرتك الذاتية ورسالة تغطية عبر البريد أو البريد الإلكتروني إذا كان هناك افتتاحيات، لذا احرص على تدوين اسم هذا الشخص وذكر كل طرق الاتصال المستقبلية به شخصيًا.

قم بأخذ النصائح

يمكنك الحصول على نصيحة شخص يعمل بالمجال الذي تتقدم للعمل به إن أمكن، ويمكنك الاستفادة كذلك التحدث إلى المُوظِّفين أو مديري التوظيف، لأنهم على علم بالمزايا والمؤهلات التي يبحث عنها أصحاب العمل.