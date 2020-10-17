التقديم 1 نوفمبر.. "مياه شرب القاهرة" تعلن وظائف شاغرة للشباب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة كيميائي، للعمل بقطاع المعامل بالشركة وذلك وفقًا للشروط التالية:

شروط التقدم لوظائف شركة مياه القاهرة

1. أن يكون حاصلًا على بكالوريوس علوم من إحدى كليات العلوم الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على الأقل.

2. أن يكون مقيدًا بنقابة المهن العلمية.

3. ألا يزيد السن على 30 عامًا في 1 نوفمبر 2020.

4. أن يكون مقيمًا بالقاهرة.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

6. اجتياز الاختبار التحريري.

7. اجتياز الاختبار الشفوي والمقابلة الشخصية والذي سيعقد لمن يجتاز الاختبار التحريري فقط.

8. اجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بنادي مياه القاهرة الكائن في: 9 شارع الفردوس - امتداد شارع أحمد سعيد - الوايلي - القاهرة، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 مساءً، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر المقبل، وحتى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر من الشهر نفسه، ولن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد الإلكتروني أو الإيميل، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف شركة مياه القاهرة

1. صورة من المؤهل الدراسي.

2. صورة من شهادة الميلاد.

3. صورة من كارنيه نقابة المهن العلمية أو شهادة بالقيد بالنقابة.

4. صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5. صورة من بطاقة الرقم القومي.

6. أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

وأشارت الشركة إلى أنّه يتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية ونتائج الاختبارات بلوحة الإعلانات بمقر الشركة في: 42 شارع رمسيس - الأزبكية - القاهرة، وعبر الموقع الإلكتروني للشركة.