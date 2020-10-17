2000 ممرضة يشاركن في مراجعة السلامة البيئية بمدارس الدقهلية

شاركت حوالي 2000 ممرضة و400 مراقب صحي اليوم السبت، في مراجعة السلامة البيئية المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية على جميع مدارس الريف والحضر وكذا البيئة الداخلية بمحافظة الدقهلية.

ويأتي هذا من أجل رصد المخالفات واتخاذ ما يلزم لسرعة تصحيح السلبيات ومراجعة نظافة المنشاة وذلك في أول يوم دراسي.

وتوجهت فرق الطب الوقائي ومسئولو السن المدرسي بمدارس محافظة الدقهلية إلى المدارس للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وضمان سير العملية التعليمية في جو صحي سليم، وذلك من خلال خطة وقائية شاملة لرفع الوعي الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد والتي قد تحدث بالمنشآت التعليمية استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة الطب الوقائي والسن المدرسي بدأت بالمرور على طابور الصباح بمدارس قرى ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا وضمان سير العملية التعليمية في جو صحى سليم.

وأضاف أنه جري المرور على المدارس للتأكد من جودة البيئة الصحية الداخلية والخارجية للمدارس وذلك لمنع انتشار الأمراض المعدية ، بالإضافة إلي رفع مستوى الوعي الصحي لدى التلاميذ والطلاب والتوعية بالأمراض المعدية وسبل منع انتشارها، علاوة على التأكد من توافر المطهرات والمعقمات بالمدارس وعمل بروتوكول تعاون بين الصحة والتربية والتعليم لضمان تعقيم ونظافة المدارس استقبالًا للعام الدراسي الجديد.

وأشار إلي أن دور الطب الوقائي المرور على النظافة العامة ومتابعة الإجراءات المتخذة لتحقيق مستوى النظافة المطلوب وعدم تراكم القمامة وكذلك المرور على خزانات المياه والوقوف على مدى مطابقتها للشروط والمواصفات ودورية التطهير طبقا للمدد البينية للتطهير كما يتم أخذ عينات من مياه الشرب للوقف على مدى مطابقتها للمواصفات وقياس نسب الكلور بها ومتابعة النظافة العامة لدورات المياه.وأكد مكي، على فرق التطعيمات لبدء برنامج التطعيمات الدورية خلال العام الدراسي الجديد في جميع مدارس الدقهلية في الريف والحضر.

ووفرت مديرية الصحة بالدقهلية حوالي 250 ألف جرعة من تطعيم السحائي الثنائي مخصصة لطلاب المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد ضمن برنامج التطعيمات الدورية خلال العام في جميع مدارس الدقهلية في الريف والحضر، لنبدأ في التطعيم مع بداية العام الدراسي الجديد 2020 - 2021م.