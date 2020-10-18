طرق سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد

وفرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددًا من الطرق والآليات على المواطنين، لتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، لمراعاة خطة الدولة فى اتخاذ الاجراءات الوقائية والحد من انتشار فيروس "كورونا" باستخدام "كود السداد الإلكتروني"، الموجود على إيصال فواتير الكهرباء.

بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال التالي:

- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

- 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهى: "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

- فوري: 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

-12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير "البنك الأهلى - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبى الامارتى – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK"، عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store).

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).

- تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول (App Store -Play Store) و10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

- يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول "خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net"، لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم 3 خدمات وهي "ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

- يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمى "إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة".

بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع

- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء "أكثر من 1000 مركز شحن".

- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي "مكاتب البريد - مصارى - Bee - أمان - وقتى - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي".

الشحن عن طريق الهاتف المحمول

قالت الوزارة إنه يجرى حاليًا التوسع فى استخدام تطبيق سهل فى (App Store - Play Store) شحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق خاصية الـ (NFC) (الشحن عن طريق الهاتف المحمول)، باستبدال كروت الشحن للعدادات مسبقة الدفع بكروت تدعم خاصية الـ NFC، من خلال شركة التوزيع المعنية (بعد مراجعة المشترك لشركة الكهرباء التابع لها لمعرفة تكامل العداد الخاص به مع تطبيق سهل).