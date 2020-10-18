بنك مصر يتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

قام بنك مصر بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بهدف تقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لجميع الخدمات التى تقدمها الشركة فى نطاق القاهرة الكبرى، عن طريق قبول البطاقات البنكية من خلال آلات نقاط البيع ومحفظة بنك مصر والمحافظ الإلكترونية الأخرى باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code.

وقّع الاتفاقية إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، وحسام عفيفى، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تأتى الاتفاقية فى إطار سعى بنك مصر للتوسع فى المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة بهدف التيسير على المستفيدين وتقديم خدمة مميزة لهم، ما يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة، وتماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية؛ وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً من استخدام النقد.

وأوضح البنك، فى بيان له، أن هذا التعاون ينعكس على مصلحة المواطنين، حيث يتيح لأكثر من 4.3 مليون مواطن دفع قيمة الاشتراكات والخدمات التى تقدمها الشركة، ويقوم البنك فى إطار هذا التعاون بتوفير آلاتP.O.S لدى مقرات الشركة، ما يتيح للعميل الدفع من خلال البطاقات البنكية، وأيضاً باستخدام المحافظ الإلكترونية عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code.

وأضاف البنك أنه يسعى دائماً لمواكبة التغيرات التى تطرأ على القطاع المصرفى للتوسع فى تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، لذا فقد قام بنك مصر بإبرام بروتوكول تعاون مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لميكنة مدفوعات الهيئة، للمستفيدين لكل من الصندوقين مثل «مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة.. إلخ»، بالإضافة إلى وضع منظومة متكاملة لميكنة جميع المدفوعات الحكومية سواء تلك التى تستهدف العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والمتمثلة فى ميكنة مرتباتهم، أو تلك المتعلقة بمتحصلات الجهات الحكومية المستحقة لها (الضرائب - الجمارك) من خلال ميكنة تلك المدفوعات، ووضع آليات وتقنيات حديثة قام البنك بنشرها من خلال شبكة فروعه التى تصل إلى أكثر من 700 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية، كما قام بنك مصر بالدخول فى العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الإلكترونية لأفراد المجتمع؛ منها الشراكة مع فيزا وإكسون موبيل وفورى، وكذا البريد المصرى، وغيرها.