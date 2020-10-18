وزير الإسكان: تنفيذ 40 مشروعا بجنوب سيناء باستثمارات 1.6 مليار جنيه

عقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اجتماعاً موسعاً، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، اليوم الأحد، وذلك في مستهل زيارة وزير الإسكان ومرافقيه لجنوب سيناء، وذلك لمتابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة.

وأكد "الجزار"، خلال الاجتماع، أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال أجهزتها المختلفة، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالقطاعات المختلفة، لخدمة المواطنين في جنوب سيناء، وشدد على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ هذه المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان أن الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، يقوم حالياً بتنفيذ نحو 40 مشروعاً خدمياً وتنموياً في مختلف القطاعات بجنوب سيناء، بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ ملياراً و656 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ عدد من هذه المشروعات، ويجري استكمال باقي المشروعات.

ومن جانبه، قال محافظ جنوب سيناء إن زيارة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات الوزارة إلى المحافظة اليوم، تُعد في صالح جنوب سيناء، لمشاهدة واقع المحافظة على الطبيعة، ومتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات.

وأثنى اللواء خالد فودة على جهود وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، لخدمة مواطني محافظة جنوب سيناء.