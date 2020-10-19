"مدرستنا" قناة جديدة للبرامج التعليمية.. وخبير: طريقة العرض مهمة

"مدرستنا" قناة جديدة أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إطلاقها، صباح أمس الأحد، للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الإعدادي، تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وتعتمد القناة على الأساليب الحديثة في تدريس المناهج التعليمية وبعض الأنشطة الترفيهية التي تخفف عن الطلاب وتحفزهم على مراجعة دروسهم.

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خريطة عرض البرامج التعلمية عبر قناة مدرستنا، على مدار أسبوع كامل بدءًا من الأحد حتى الخميس.

مسعد: الفائدة المرجوة من تلك القناة تتحقق بتجديد طريقة عرض المحتوى التعليمي

تعليقًا على القناة الجديدة التي أعلن الوزير انطلاقها مع بداية العام الدراسي الجديد، قال طارق مسعد المعلم التربوي الدولي المعتمد، إن الفائدة المرجوة من تلك القناة تتحقق بتجديد طريقة عرض المحتوى التعليمي عن السنوات السابقة بما يتناسب مع عقلية طلاب الجيل الحالي وبما يواكب التطور التكنولوجي الواقع في هذا العصر.

وتابع مسعد في حديثه لـ"الوطن" أن حرص وزير التعليم على نشر صفحة القناة الرسمية عبر صفحته يأتي تأكيدا منه على اهتمام الوزارة بالبرامج التعليمية، لافتًا إلى أن عرض المحتوى التعليمي على قنوات التلفزيون يأتي مكملا لدور المعلم في الفصل في ظل الإجراءات الخاصة بالعام الدراسي الجديد في ظل مواجهة فيروس كورونا.

وفرضت وزارة التربية والتعليم، إجراءات صارمة على المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وشهدت الطوابير المدرسية التزامًا كبيرًا من المدرسين والطلاب بارتداء الكمامات والحرص على التباعد عن بعضهم البعض.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير بصورة دورية، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مشيرة إلى أنَّ غرفة العمليات المركزية تتابع سير العملية التعليمية بالمدارس، للتأكّد من انتظام الدراسة، ومعرفة الوضع الصحي بالمدارس، منوهة بأنَّ هناك خططًا بديلة سيتم تنفيذها حال حدوث أي أزمات.